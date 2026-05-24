Cô gái 20 tuổi “gan trắng xóa”, bác sĩ chỉ thẳng 2 món khoái khẩu “vạn người mê”

Trong cuộc sống hiện đại, không ít thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe từ bên trong. Câu chuyện của cô gái 20 tuổi dưới đây là một lời cảnh báo rõ ràng, cho thấy chỉ một chế độ ăn thiếu khoa học cũng có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng cho gan và cơ thể, ngay cả khi tuổi đời còn rất trẻ.

Điều đáng nói chỉ trong một tháng, cô gái 20 tuổi ở Trung Quốc đã giảm tới 12kg nhờ chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ gồm bánh mì hoặc trái cây mỗi bữa. Thế nhưng, đằng sau thân hình mảnh mai mà cô ao ước là một cơ thể suy kiệt, rối loạn nội tiết và kết quả khám khiến cô bàng hoàng gan nhiễm mỡ nặng dù chưa hề béo phì hay uống rượu bia.

Nhân vật trong câu chuyện là Tiểu Lâm, một nữ sinh kiêm nhân viên văn phòng có vóc dáng vốn khá gọn gàng.

Với mong muốn sở hữu thân hình "chuẩn mảnh mai", cô tự xây dựng thực đơn khắc nghiệt: ba bữa mỗi ngày chỉ xoay quanh một lát bánh mì hoặc vài miếng trái cây, thỉnh thoảng thêm sa lát.

Ban đầu, Tiểu Lâm cảm thấy việc giảm cân diễn ra nhanh chóng và đầy hứng khởi. Chỉ sau một tuần, cô đã thấy cơ thể nhẹ hơn rõ rệt. Nhưng đến tháng thứ nhất, dù cân nặng giảm mạnh, sức khỏe lại tụt dốc: mệt mỏi kéo dài, chán ăn, rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt và giảm khả năng tập trung.

Lo lắng vì tình trạng bất thường, cô đi khám và nhận kết quả gây sốc suy dinh dưỡng nhẹ, thiếu máu, rối loạn nội tiết và đặc biệt là gan nhiễm mỡ mức độ đáng kể. Điều khiến Tiểu Lâm sốc nhất là cô luôn tin bệnh này chỉ xảy ra với người béo phì hoặc uống nhiều rượu.

Theo bác sĩ điều trị, việc giảm cân quá nhanh và ăn uống thiếu chất chính là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương gan. Khi cơ thể bị nhịn ăn kéo dài, chất béo từ mô dự trữ bị phân giải ồ ạt và đổ dồn về gan. Nếu gan không kịp chuyển hóa, lượng mỡ sẽ tích tụ, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu protein khiến gan không đủ nguyên liệu để chuyển hóa và đào thải chất béo. Việc nạp quá ít năng lượng cũng làm rối loạn chuyển hóa, khiến cơ thể "suy kiệt từ bên trong" dù cân nặng giảm nhanh.

Các chuyên gia cảnh báo, giảm cân cực đoan không chỉ gây mất sức mà còn tiềm ẩn nhiều bệnh lý nguy hiểm. Những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đầy bụng, chán ăn, đau tức vùng hạ sườn phải hay rối loạn men gan có thể là lời cảnh báo sớm của gan nhiễm mỡ.

Các bác sĩ khuyến cáo, giảm cân an toàn cần dựa trên chế độ ăn cân bằng, đủ protein kết hợp vận động hợp lý, tuyệt đối tránh nhịn ăn hoặc dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Chỉ khi giảm cân đúng cách, cơ thể mới có thể thay đổi bền vững mà không phải trả giá bằng sức khỏe.

Chuyên gia gợi ý 10 cách giảm cân tại nhà an toàn, không cần dùng thuốc

Giảm cân an toàn không đến từ việc ép cơ thể cực đoan, mà nằm ở sự kiên trì xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững mỗi ngày. Dưới đây là những cách đơn giản, dễ áp dụng tại nhà được chuyên gia khuyến nghị, giúp kiểm soát cân nặng bền vững và an toàn cho sức khỏe.

1. Chia nhỏ bữa ăn

Ăn 4-5 bữa nhỏ mỗi ngày giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, hạn chế tích trữ mỡ thừa và hỗ trợ tăng trao đổi chất.

2. Uống nước trước ăn

Uống khoảng 500ml nước trước bữa ăn 30 phút giúp tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào.

3. Giảm đường và tinh bột

Hạn chế đường, tinh bột tinh chế và thay bằng ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm cảm giác đói và kiểm soát calo hiệu quả hơn.

4. Tăng cường protein

Bổ sung thịt nạc, cá, trứng, đậu và đậu phụ giúp duy trì cơ bắp, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ đốt mỡ.

5. Ăn nhiều rau xanh

Rau củ ít calo, giàu chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng tự nhiên.

6. Điều chỉnh bữa sáng

Ăn sáng đúng thời điểm phù hợp với lịch sinh hoạt giúp hỗ trợ trao đổi chất và hạn chế ăn quá mức trong ngày.

7. Ăn chậm, nhai kỹ

Ăn chậm giúp não kịp nhận tín hiệu no, tránh ăn quá nhiều và giảm nguy cơ tăng cân.

8. Dùng đồ uống lành mạnh

Trà xanh hoặc cà phê đen không đường có thể hỗ trợ đốt năng lượng, nhưng cần tránh thêm đường hay kem.

9. Ngủ đủ giấc

Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng hormone đói, no, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ giảm cân tự nhiên.

10. Tập thể dục đều đặn

Dành ít nhất 150 phút/tuần cho vận động như đi bộ, chạy bộ, yoga hoặc bơi lội để đốt calo và cải thiện sức khỏe.