Cô gái bị đuổi khỏi máy bay ở Việt Nam vì la hét, đòi ngồi cạnh bạn trai

Sự việc xảy ra vào ngày 2/11 trên chuyến bay UO559 của hãng hàng không HK Express, khởi hành từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay quốc tế Hồng Kông.

Theo dữ liệu của trang Flightradar24, máy bay dự kiến cất cánh lúc 18h30, nhưng phải trì hoãn hơn 1 tiếng và chỉ rời đi lúc 20h10, trước khi hạ cánh tại Hồng Kông lúc 22h36.

Trong đoạn video được đăng tải, người phụ nữ xuất hiện trong trạng thái kích động, khóc và cãi vã với tiếp viên hàng không ngay giữa lối đi. Cô đã đẩy một tiếp viên khi bị can ngăn, buộc tổ bay phải cố gắng trấn an.

Một thành viên phi hành đoàn đã cảnh báo cô rằng nếu không bình tĩnh lại, cô sẽ bị mời rời khỏi chuyến bay. Tuy nhiên, sau khi tạm thời yên lặng, cô lại tiếp tục mất kiểm soát và đẩy tiếp viên lần thứ hai, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước đó, khi còn ở khu vực chờ, người phụ nữ bị ghi hình la hét với bạn trai, cáo buộc anh này ngoại tình. Cô còn tuyên bố bị bạn trai hành hung 40 lần vào tháng trước và cho rằng bệnh viện có hồ sơ chứng minh, theo The Standard.

Cả hai sau đó lên máy bay và được xếp ngồi ở hai hàng khác nhau. Người phụ nữ đã bật khóc, yêu cầu được đổi chỗ để ngồi cạnh bạn trai, song phi hành đoàn giải thích rằng ghế đã được sắp xếp cố định và không thể thay đổi. Cô tiếp tục phản ứng dữ dội, buộc nhân viên hàng không phải yêu cầu cả hai rời khỏi máy bay.

Chuyến bay sau đó khởi hành muộn 71 phút so với kế hoạch ban đầu.

Trong thông báo sau sự cố, HK Express gửi lời xin lỗi vì những bất tiện xảy ra, khẳng định an toàn của hành khách và tổ bay luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãng cũng đánh giá cao cách xử lý bình tĩnh của tiếp viên và cảm ơn các hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi.

