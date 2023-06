Cô gái gốc Việt trở thành triệu phú đô la trên đất Mỹ: ‘Truyền thống văn hóa là một trong những phần tuyệt nhất làm nên con người tôi’

Cassey Ho (36 tuổi) là một doanh nhân thành công, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô là người gốc Việt, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Không chỉ thành công trong lĩnh vực của mình, Cassey còn là người truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ trên toàn thế giới.

Vào năm 2009, Cassey Ho đã đăng video đầu tiên lên Youtube. Cô không biết rằng quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình đến mức nào.

Khi ở tuổi 22, Cassey là một giáo viên dạy bộ môn pilates để kiếm thêm thu nhập. Sau khi tốt nghiệp và phải chuyển từ Los Angeles đến Bờ Đông để tìm việc làm, cô bắt đầu đăng tải các bài tập thể dục của mình lên YouTube cho những học sinh cũ xem. Từ đó, kênh Blogilates ra đời.

“Lúc ấy, tôi không tạo các video Youtube một cách nhất quán vì bản thân đã có một công việc khác”, Cassey chia sẻ. Sau 1 năm, cô bắt đầu kiếm được tiền quảng cáo thông qua Chương trình Đối tác YouTube.

Cassey đã trở thành một Youtuber với nội dung làm về các bài tập thể dục tại nhà và phương pháp tập luyện đúng cách. Sau 14 năm, cô đã trở thành một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với tư cách là một huấn luyện viên thể hình.

Hiện tại kênh Youtube Blogilates của Cassey đạt 8,62 triệu người đăng ký, Instagram đạt 2,3 triệu followers và 3,4 triệu followers trên Tiktok.

Cassey không chỉ nổi tiếng khắp nước Mỹ mà còn được rất nhiều phụ nữ trên thế giới ngưỡng mộ và coi là động lực để chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn. Cô từng thành lập một chương trình Podcast có tên gọi “The Sheroic Podcast” - nhằm mục đích cổ vũ phụ nữ hãy yêu thương cơ thể của mình.

“Tôi là con gái và không có cơ bụng 6 múi. Tôi trông không giống huấn luyện viên thể hình mà bạn thường thấy trên DVD hay bìa tạp chí”.

Cassey hiện là một huấn luyện viên có chứng nhận và chương trình thể dục của cô được quốc tế công nhận là một trong những lớp học hàng đầu trên toàn cầu.

Với trình độ cao, POP Pilates - lớp tập thể dục thuộc sở hữu của Cassey đã được quốc tế công nhận. Phòng tập 24 Hour Fitness đã liên kết với Cassey để biến POP Pilates trở thành mô hình Pilates chính thức của tất cả các phòng tập thể dục của họ ở Mỹ.

Không chỉ yêu thích vận động, Cassey còn đam mê kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Trả lời phỏng vấn với Forbes, cô chia sẻ bản thân bắt đầu “tập tành” kinh doanh đầu tiên là bán bánh quy và kẹo khi còn là học sinh lớp 7. Thậm chí, cô đã “thuê” một số bạn học làm “nhân viên” và trả công cho họ. “Tôi nghĩ khả năng lãnh đạo của doanh nhân bắt nguồn từ việc muốn tạo ra giá trị và chia sẻ nhiều thứ với người khác”.

Vì vậy, khi kênh Youtube có một lượng khán giả trung thành, Cassey bắt đầu nhận ra, Blogilates không chỉ là một cái tên hiển thị - nó có thể trở thành một thương hiệu và kiếm ra nhiều tiền hơn.

“Tôi nhớ mình đã đăng những chiếc áo đầu tiên của Blogilates lên Facebook và chúng đã bán hết trong vòng vài phút. Tôi đã nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy?”, cô chia sẻ. Dần dần mọi người đã hỏi Cassey về những bộ đồ tập mà cô mặc hay tấm thảm yoga mà cô sử dụng.

Từ đó, cô thành lập Popflex - thương hiệu quần áo thể thao năng động - vừa là CEO vừa là nhà thiết kế chính. Thương hiệu này bắt đầu lên kệ những chiếc túi đựng thảm tập yoga, đĩa CD, chai nước hay khăn tắm.

Theo ước tính của PipeCandy, Popflex đem về doanh thu thuần thông qua bán hàng trên web khoảng 10-25 triệu USD.

Cassey cũng bán các sản phẩm kỹ thuật số liên quan đến những bài tập thể dục/huấn luyện của mình và được mọi người đón nhận nhiệt tình.

Năm 2018, cô đã đưa Blogilates đến với chuỗi bán lẻ Target và bắt đầu bán thiết bị tập thể dục chất lượng cao cùng bột dinh dưỡng - sản phẩm hỗ trợ tập luyện.

Cô đã tận dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội cũng như tạo ra các video để quảng bá thương hiệu và doanh nghiệp của mình.

Thành công đã giúp Cassey xuất hiện trên Forbes, Good Morning America, Cosmopolitan, The Steve Harvey Show, People Magazine , Dr. Oz, và The New York Times cùng những người khác.

Vào năm 2017, cô cũng lọt vào danh sách 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet do tạp chí TIME bình chọn. Trong danh sách còn có những tên tuổi lớn Tổng Thống Mỹ Donald Trump, nhà văn J.K Rowling, ca sĩ Rihanna hay nhóm nhạc K-Pop BTS.

Theo tờ Business Insider, 90% doanh thu của Cassey đến từ Popflex, trong khi 10% còn lại đến từ tiền bản quyền giữa Target và Blogilates, giao dịch thương hiệu trên mạng xã hội, doanh thu quảng cáo trên YouTube, Pop Pilates (một mô hình đào tạo huấn luyện viên), một ứng dụng thể dục và hai chương trình thể dục trực tuyến.

Được biết, thương hiệu Blogilates và Popflex đã tăng gấp đôi doanh thu hàng năm trong 4 năm liên tiếp. Theo ước tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Cassey Ho đang gần 8 triệu USD.

Dù sinh ra tại Los Angeles, kinh doanh tại Mỹ nhưng Cassey luôn nhớ tới nguồn cội của mình. Cô từng chia sẻ cha mẹ cô đều lớn lên ở Việt Nam . Họ đã đăng ký cho cô tham gia một nhóm nhảy mang văn hóa Việt Nam, khuyến khích cô lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam ở trường trung học.

Cha mẹ cũng đưa Cassey và em gái về Việt Nam vài lần để thăm họ hàng và gia đình lớn. Họ luôn truyền cảm hứng để cô tự hào về nguồn cội của mình.

“Có những lúc tôi cảm thấy mình khác biệt so với những đứa trẻ khác ở trường vì bữa trưa của tôi yêu cầu đũa thay vì nĩa hoặc tôi sẽ ăn cơm thay vì bánh mì", cô nói.

Cassey cũng thường đấu tranh khi trở nên khác biệt và nổi bật nhưng cô chia sẻ rằng: “Tôi sớm nhận ra rằng truyền thống văn hóa của mình là một trong những phần tuyệt nhất làm nên con người tôi”.

