Cô gái từng khiến Trấn Thành yêu say đắm hiện ra sao?

Trước khi nên duyên kết hôn với Hari Won, MC Trấn Thành từng có mối tình với Mai Hồ. Không chỉ thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện giải trí, Trấn Thành và Mai Hồ còn thu hút sự quan tâm khi dành cho nhau những lời yêu thương trên mạng xã hội. Cả hai đã hẹn hò được 2 năm trước khi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2014.

Trong một chương trình truyền hình, Mai Hồ từng chia sẻ về mối tình với nam MC: "Tôi trước kia, tôi cảm thấy tôi cần một người như Trấn Thành. Nhưng đến giai đoạn này, tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông điềm đạm hơn. Trong mắt tôi, Trấn Thành là người rất tốt nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy cuộc chia tay của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn".

Hậu chia tay nam MC đình đám, Mai Hồ kết hôn và sang Đức định cư cùng chồng vào năm 2018. Cô hiện dành nhiều thời gian cho gia đình, không còn hoạt động showbiz. Mai Hồ và chồng kém tuổi có 1 con chung. Trước đó, Mai Hồ từng có 1 con trai riêng. Sau nhiều năm định cư tại Đức, vợ chồng Mai Hồ đã chuyển về Việt Nam sinh sống vào năm 2022.

Mai Hồ từng chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hôn nhân: "Gia đình nhà chồng tôi là gia đình có nề nếp gia giáo. Khi bước chân vào đó, tôi cảm nhận được sự ấm cúng, tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Tôi chưa từng thấy gia đình nào mà các bác, các chú yêu thương, đùm bọc nhau đến vậy. Bạn biết không, mỗi bữa cơm gia đình, họ đều có mặt đông đủ.

Người ta có câu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", tôi thấy điều đó rất đúng. Trước khi quyết định cưới, tôi nhìn thấy hình ảnh ba chồng và tự nhủ quyết định của mình không hề sai vì ba chồng rất chung thủy, yêu vợ con, chăm sóc gia đình. Ba mẹ chồng tôi đều rất trẻ và họ rất quý mến tôi".

Mai Hồ, sinh năm 1987, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Trong mắt khán giả, cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cuốn hút cùng gu thời trang thời thượng, không hề kém cạnh các fashionista nổi tiếng.

Bạn gái cũ của MC Trấn Thành là em họ của diễn viên nổi tiếng Mai Thu Huyền