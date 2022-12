Có gần 350 căn nhà tại Tp.HCM đủ điều kiện huy động vốn trong tháng 11/2022

Mới đây, báo cáo của Sở Xây dựng Tp.HCM đã chỉ ra tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2022.

Theo đó, trong tháng 11/2022, Sở chỉ xác nhận đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai đối với 2 dự án, gồm 342 căn, trong đó có 300 căn nhà ở chung cư và 42 căn nhà thấp tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 33.080, thuộc phân khúc trung cấp có giá từ 20 triệu đồng - 40 triệu đồng/m2.

Như vậy, lũy kế đầu năm 2022 đến nay, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai đối với 25 dự án. Trong đó, gồm 12.147 căn với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.331.171m2, tăng 7 dự án so với 11 tháng đầu năm 2021 (tăng 38,88%), nhưng tổng số nhà ở lại thấp hơn 1.702 căn nhà (giảm 12,29%).

Đáng nói, phân khúc căn hộ cao cấp chiếm 78,3%, còn lại là phân khúc căn hộ trung cấp giá trên dưới 40 triệu đồng/m2. Tp.HCM tiếp tục không có căn hộ dưới 20 triệu đồng/m2 trong năm 2022.

Về công tác phát triển nhà, trong 10 tháng đầu năm 2022, Tp.HCM đã phát triển 6,87 triệu m2 sàn nhà ở (vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 là 6,6 triệu m2 sàn), tăng 258% so với 10 tháng đầu năm 2021. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do dân xây dựng vẫn chiếm tỉ trọng lớn 77% so với tổng diện tích sàn tăng thêm trong giai đoạn, nhà ở trong dự án chỉ chiếm khoảng 23%.

Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú công nhân, nhà trọ, lũy kế đầu năm nay, trên địa bàn thành phố có 1 dự án đã đưa vào sử dụng tại quận 2 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức) với quy mô 260 căn. Cùng với đó, 9 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với quy mô 6.491 căn. Trong đó, 4 dự án nhà ở xã hội độc lập với quy mô 3.004 căn, 5 dự án sử dụng quỹ đất 20% với quy mô 3.227 căn và 2 dự án nhà ở cho công nhân cho thuê đang thi công, với quy mô 1.400 căn. Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành thêm 1 dự án tại Tp.Thủ Đức.