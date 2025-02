Có gì ở tuyến đường sắt gần 10 tỷ USD, kết nối 6 tỉnh thành của Việt Nam sẽ khởi công trước năm 2030?

Khởi công tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ trước năm 2030?

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản trả lời cử tri TP. Cần Thơ về đề xuất đẩy nhanh thủ tục đầu tư tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ.

Nội dung kiến nghị của cử tri như sau: “Đề nghị Bộ sớm xúc tiến các thủ tục đầu tư Dự án đường sắt cao tốc từ TP.HCM đến thành phố Cần Thơ, để dự án triển khai thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ảnh minh họa tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ đoạn qua TP.HCM bằng AI ChatGPT

Trả lời cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết thống nhất với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ về việc sớm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, chiều dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh/thành phố, đường đôi, khổ 1435mm, lộ trình nghiên cứu, đầu tư trước năm 2030.

Vị trí hướng, tuyến của dự án. Ảnh: NLĐ

Với vai trò quan trọng kết nối trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cung ứng hàng hóa của vùng ra thị trường tiêu thụ; thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị và quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phấn đấu khởi công trước năm 2030.

Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có gì?

Dự án có điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Tuyến đường sắt này sẽ đi qua 6 tỉnh/thành phố, bao gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Khi hoàn thiện, tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, sử dụng công nghệ điện khí hóa. Trong giai đoạn I, tuyến sẽ được xây dựng dưới dạng đường đơn từ An Bình đến Cần Thơ với tổng chiều dài 175,2 km.

Ảnh minh họa tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ đoạn đi qua Cần Thơ bằng AI ChatGPT

Trong đó, nền đất chiếm 76,6 km (tương đương 43,72%) và các công trình cầu (gồm cầu cạn và cầu vượt sông) chiếm 98,6 km (tương đương 56,28%).

Tuyến đường được thiết kế với vận tốc tối đa 120 km/h cho tàu hàng và 160 km/h cho tàu khách. Hệ thống tàu khách sử dụng công nghệ động lực phân tán EMU, trong khi tàu hàng áp dụng công nghệ động lực tập trung.

Dự kiến đến năm 2055, tuyến sẽ có khả năng vận chuyển khoảng 26,148 triệu tấn hàng hóa/năm và 18,324 triệu hành khách/năm.

Trên tuyến sẽ bố trí 12 ga, 4 trạm khách tương lai, 3 depot (An Bình, Tân Kiên, Cần Thơ), cùng 4 trạm bảo dưỡng và khám xe (Thạnh Đức, Tam Hiệp, Cai Lậy, Bình Minh). Ngoài ra, tuyến sẽ có 3 cầu vượt sông lớn (sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) và 2 cầu vượt sông đặc biệt lớn (sông Tiền, sông Hậu).

Sơ đồ các ga đầu mối của tuyến đường sắt. Ảnh: NLĐ

Dự án được triển khai phù hợp với Quy hoạch Mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với giải phóng mặt bằng cho đường đôi khổ 1.435 mm. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 801,5 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho giai đoạn I (xây dựng đường đơn và giải phóng mặt bằng tổng thể) là 173.643 tỷ đồng (khoảng 7,16 tỷ USD), trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch chiếm khoảng 45.675 tỷ đồng (bao gồm dự phòng khối lượng).

Giai đoạn II, với mục tiêu nâng cấp toàn tuyến thành đường đôi, có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 64.973 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD, chưa bao gồm phí tài chính). Như vậy, tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn vào khoảng 238.616 tỷ đồng (tương đương 9,84 tỷ USD).

Về mô hình quản lý khai thác, nhà đầu tư sẽ thành lập Công ty cổ phần Vận tải đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, chịu trách nhiệm đầu tư phương tiện, tổ chức vận hành, khai thác, bảo dưỡng hạ tầng và phương tiện. Công ty này sẽ trả phí thuê cơ sở hạ tầng cho đơn vị đầu tư và quản lý hạ tầng đường sắt thuộc Nhà nước.