Có gì thú vị đằng sau TBWA - "Top 10 công ty sáng tạo nhất lĩnh vực quảng cáo năm 2023"

Kỷ nguyên sáng tạo thay đổi thế giới



Nhìn vào các sáng kiến, doanh nghiệp được FastCompany vinh danh, công chúng dễ dàng nhận ra đây là những concept (ý niệm) thay đổi hoàn toàn cách thế giới vận hành: Từ chatbot OpenAI giúp định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm generative AI – trí tuệ nhân tạo tạo sinh, cho đến Airbnb với mô hình kinh doanh đột phá thị trường du lịch,… Tất cả đều tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ trong kỷ nguyên số, hiểu biết sâu sắc về nhu cầu con người và dịch chuyển của xã hội để từ đó làm nên những đột phá mới mẻ. Thông qua bảng xếp hạng này, lộ trình cho sự đổi mới trong tương lai của các lĩnh vực năng động nhất nền kinh tế dần được hé lộ, từ đó công chúng nhận ra cuộc sống xung quanh đã và đang thay đổi với tốc độ vũ bão.

Hàng năm, FastCompany đều thu thập dữ liệu và đề cử từ các công ty, tổ chức trên toàn cầu nhằm đánh giá mức độ tiên phong trong việc cải tiến "từ hiện tại đến tương lai" cũng như khả năng tác động sâu sắc đến văn hóa và ngành công nghiệp sáng tạo. Việc sàng lọc, chấm điểm diễn ra rất gắt gao với hàng loạt những doanh nghiệp, tổ chức đầu ngành trong mọi lĩnh vực. Trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp Quảng cáo, TBWA\Worldwide được vinh danh ở vị trí số 2 và liên tiếp 5 lần có mặt trong bảng xếp hạng như một cột mốc đầy tự hào cho nỗ lực của hơn 11.000 nhân viên toàn cầu, dẫn lời ông Troy Ruhanen, Giám đốc điều hành của TBWA\Worldwide.

Đằng sau danh hiệu Tập đoàn thuộc danh sách "Công ty sáng tạo nhất thế giới" 5 năm liên tiếp

Để giữ vững được danh hiệu nói trên, trong năm vừa qua TBWA\Worldwide cũng như TBWA\Group Vietnam đã thực hiện những chiến dịch ấn tượng và ứng dụng rất nhiều sáng kiến công nghệ mới.

Một trong số đó có thể kể đến như TBWA\Chiat\Day Los Angeles đã tạo ra công cụ "Music in Color" trên nền tảng Spotify. Hợp tác với Katy Perry, công cụ chọn màu này cho phép khám phá các màu sơn được cá nhân hoá dựa trên các bài hát yêu thích của họ từ đó tăng 34% người dùng truy cập vào nền tảng bán hàng trực tuyến của Behr và đồng thời giúp doanh thu trực tuyến tăng trưởng 13%.

Tại Việt Nam, năm 2022 cũng là một năm đáng nhớ với đội ngũ sáng tạo của TBWA\Group Vietnam khi lần lượt triển khai 2 dự án thú vị. Điểm nhấn đầu tiên chính là việc ra mắt chuyên gia tài chính ảo tiên phong trên thị trường "Vie" - hợp tác cùng ngân hàng quốc tế VIB. Đây được xem là thành tựu đột phá về ứng dụng công nghệ 3D, Facial Capture, Motion Capture và phân tích dữ liệu để tạo ra nhân vật trợ lý ảo, có khả năng xử lý các dữ liệu và hội thoại tài chính phức tạp, tự nhiên cùng giao diện hiện đại.

Dự án thành công mang về hơn 5 triệu lượt xem cho phim ca nhạc, hơn 6.000 bình luận tương tác, đưa VIB đạt vị trí hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng tháng 07/2022.

Điểm nhấn thứ 2 chính là thử thách The Banca Game kết hợp cùng PRUDENTIAL Việt Nam nhằm truyền tải đầy đủ và thú vị hành trình trở thành nhân viên bancassurance trong một thế giới ảo hấp dẫn, gần gũi với người lao động Gen Z qua xu hướng gamification. Có thể nói, toàn bộ quá trình đào tạo, học việc vốn chiếm rất nhiều thời gian theo phương thức truyền thống, nay được rút gọn lại chỉ trong 3 tầng thử thách của The Banca Game ngắn gọn, trực quan.

Sau 3 tháng giới thiệu, The Banca Game đã thu hút 2.800 game thủ với 22.000 giờ chơi, tiếp cận đến gần 7 triệu người trẻ quan tâm đồng thời tạo ra 600.000 thảo luận trên mạng xã hội. Điều này cũng giúp The Banca Game được vinh danh top 3 chiến dịch nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm của YouNet, và giải Đồng hạng mục Gamification & E-Sports tại MMA Smarties 2022 và góp phần làm nên chiến thắng của TEQUILA\ tại giải thưởng danh giá Agency Of The Year (tổ chức bởi Campaign Asia) – Giải Đồng cho hạng mục PR Agency of the Year (Thị trường Việt Nam).

Hãy đón chờ trong 2023, TBWA\Worldwide và TBWA\Group Vietnam (Công ty cổ phần châu Á Doanh Thương) sẽ sáng tạo phá vỡ giới hạn để mang đến những bất ngờ hơn nữa cho ngành công nghiệp quảng cáo.

