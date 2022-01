Cơ hội cho đầu tư bất động sản phố biển Quy Nhơn

Trung tâm kinh tế biển trong tương lai

Nằm tại vị trí chiến lược ở miền Trung của Việt Nam, thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung hiện đang là khu vực phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay. Năm 2020, tỉnh Bình Định giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP "bất chấp" Covid-19, đạt mức cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (3,61% so với cùng kỳ), tổng thu ngân sách đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, vượt 23,6%.

Hạ tầng giao thông cũng được quan tâm phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Quy Nhơn là một trong số ít thành phố trực thuộc tỉnh sở hữu cả 4 loại hình giao thông trọng điểm. Trong đó, Cảng quốc tế Quy Nhơn, cảng biển tổng hợp quốc gia loại 1, cảng lớn nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, được coi là động lực phát triển kinh tế của vùng. Giao thông đường bộ nơi đây kết nối toàn khu vực với 3 tuyến quốc lộ chính 1A, 19B, 19 mới.

Sân bay Phù Cát, có khả năng mở rộng để nâng công suất từ 1,5 triệu lên 2,4 triệu hành khách/ năm, là điểm nhấn hạ tầng của tỉnh Bình Định. Cùng với Ga Diêu Trì - nhà ga trọng điểm trong tuyến đường sắt Bắc Nam - đang giúp hoạt động vận tải, giao thương tại khu vực này trở nên dễ dàng, thông suốt hơn bao giờ hết.

Định hướng đến năm 2025, Quy Nhơn sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, trở thành trung tâm vùng Duyên hải miền Trung. Đây sẽ là trung tâm kinh tế biển quốc gia đến năm 2035, và là thành phố quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và Đông Nam Á năm 2050.

Richmond Quy Nhon hứa hẹn sẽ là tổ hợp đáng sống bậc nhất của thành phố biển với đầy đủ tiện ích nội khu và dễ dàng kết nối với các dịch vụ ngoại khu (Ảnh: Hưng Thịnh)

Điểm đến tiềm năng của các dự án bất động sản khu đô thị thương mại & nghỉ dưỡng

Với 134 km đường ven biển, Quy Nhơn được đánh giá là một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam, được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đa dạng, địa danh du lịch nổi tiếng và hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ, nhưng cũng rất mỹ miều, và được truyền thông quốc tế liên tục ca ngợi.

Năm 2020, Quy Nhơn nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020. Với 2,22 triệu lượt khách, Quy Nhơn lọt top 20 điểm đến hàng đầu thế giới do Hostelworld - nền tảng đặt phòng khách sạn và tin tức uy tín của Mỹ xếp hạng. Năm 2019, Quy Nhơn là một trong những địa điểm cắm trại lý tưởng nhất Việt Nam do báo Culture Trip (Anh) bình chọn. Năm 2018, tờ CNN (Mỹ) ca ngợi Quy Nhơn là nơi "có mọi thứ mà du khách mong muốn". Năm 2017, Quy Nhơn trong top 10 điểm đến để nghỉ dưỡng do báo The Guardian (Anh) bình chọn.

Xu hướng du lịch vẫn luôn là tiền đề cho sự phát triển của thị trường bất động sản, theo đó Quy Nhơn nổi lên như một ngôi sao với sự góp mặt của hầu hết các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Trong đó, Khu đô thị thương mại trung tâm phố biển Richmond Quy Nhon của Hưng Thịnh Land cũng không nằm ngoài danh sách này. Dự án đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ vào tiến độ xây dựng và giấy tờ pháp lý rõ ràng.

Góp phần mang lại diện mạo mới cho thành phố biển, đồng thời tô điểm cho khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa thêm hoàn mỹ, Richmond Quy Nhon được đánh giá cao bởi địa thế "tựa sơn hướng hải", tụ tài phong thuỷ, như một viên kim cương đỏ đong đầy vượng khí, hội tụ tinh hoa của đất trời.

Nằm ở vị trí vàng mặt tiền đường Chế Lan Viên, Richmond Quy Nhon không chỉ mang lại không gian yên bình, thư giãn cho cư dân, mà còn giúp kết nối thuận tiện đến hàng loạt các tiện ích, danh thắng nổi tiếng, bãi biển, trung tâm mua sắm, hay dễ dàng di chuyển đến các trọng điểm về công nghệ, khoa học, giáo dục mang tầm quốc tế. Nơi đây xứng danh là khu tổ hợp đáng sống bậc nhất khu vực khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiện ích, dịch vụ đa dạng ngay trong nội khu, bao gồm club house, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, hồ cảnh quan, shophouse.

Bắt nhịp cùng đà tăng trưởng, phát triển của tỉnh, Hưng Thịnh Land hứa hẹn sẽ mang lại một khu đô thị kiểu mẫu cho Quy Nhơn, như một luồng sinh khí mới, hòa vào nhịp phát triển sôi động của thành phố. Với đa dạng phân khúc, đáp ứng đầy đủ mục đích đầu tư, kinh doanh, và sinh sống, đây là lựa chọn không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư thức thời, biết nắm bắt cơ hội, cũng như là nơi an cư lí tưởng của các gia đình.

