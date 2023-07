Cơ hội kinh doanh hấp dẫn tại shophouse Celadon City

Tiềm năng kinh doanh của shophouse

Nhận ly nước từ nhân viên bán hàng, P.H (30 tuổi, Gò Vấp, TPHCM) chọn 1 góc trong quán cafe tại khu đô thị Celadon City để vừa làm việc, vừa tận hưởng ngày cuối tuần. P.H cho biết đây là quán quen của anh từ khoảng 1 năm nay vì không gian đẹp lại khá gần nhà. "Hầu như ngày nào mình cũng vào đây mua đồ uống, đa phần để làm việc và thư giãn, thi thoảng thì tụ tập với bạn bè. Khu này có vị trí đẹp, tiện đường lại có chỗ để xe rộng rãi nên mình khá thích."

Giống như P.H, H.N (28 tuổi, Tân Phú, TPHCM) cũng thường xuyên ăn uống, mua sắm tại các shophouse trong khu đô thị. Theo cô gái đang làm freelancer, khu vực này không chỉ thuận lợi cho di chuyển mà còn được trang trí đẹp mắt và khá có gu.

"So với việc ngồi cafe vỉa hè, lề đường thì mình thích những nơi có không gian để sáng tạo và gặp gỡ khách hàng như trong các cửa hàng ở TTTM hơn. Dù ở ngay sát đường lớn nhưng không quá ồn ào hay xô bồ, an ninh cũng khá tốt nên mình cảm thấy khá thoải mái", H.N cho biết.

P.H hay H.N là những khách hàng đại diện cho một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng ưa thích hưởng thụ sản phẩm, dịch vụ chất lượng ở địa điểm sang trọng. Điều này không khó hiểu khi mức sống và thu nhập ngày nay được cải thiện đáng kể. Thực tế cũng cho thấy ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn, chi tiêu thắt chặt, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho những trải nghiệm tại các nhà hàng ăn uống, quán cafe, spa - salon… kinh doanh tại mô hình nhà phố thương mại - shophouse.



Vì lẽ đó, thuê mặt bằng kinh doanh, shophouse đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà nhiều thương hiệu nước ngoài khi muốn mở rộng quy mô cũng ưu tiên chọn những mặt bằng ở nơi có vị trí đắt giá, an toàn, gần với hạ tầng tiện ích.

Theo các chuyên gia, các khu dân cư mới sẽ thu hút lượng lớn cư dân có thu nhập khá đổ về đây, mở ra nhiều nhu cầu phục vụ cuộc sống cùng với khả năng chi trả tốt hơn. Mặt khác, khi các thương hiệu trong nước và quốc tế cùng hội tụ sẽ tạo nên một khu phố mua sắm sầm uất và đó sẽ là lựa chọn của những khách hàng ưa trải nghiệm.

Lợi thế đặc biệt của shophouse Celadon Boulevard

Mặc dù là một sản phẩm được săn đón nhiều song hiện nay, lượng shophouse sở hữu ưu thế về vị trí, diện tích, không gian… lại khá ít ỏi. Chưa kể, nhà phố thương mại còn là sản phẩm "kén" chủ đầu tư và chỉ những tập đoàn BĐS lớn mới đủ tiềm lực tài chính để phát triển phân khúc cao cấp này.

Tại TPHCM, Gamuda Land - nhà phát triển BĐS đến từ Malaysia, đang thu hút sự chú ý của thị trường với việc ra mắt 68 căn shophouse Celadon Boulevard thuộc dự án Celadon City - khu đô thị đẳng cấp và sôi động tại quận Tân Phú, tọa lạc trên trục đường N1 - phường Sơn Kỳ.

Khu đô thị Celadon City năng động và hiện đại - "trái tim" mới của quận Tân Phú, TPHCM.

Hưởng lợi từ vị trí đắt giá của Celadon City, Celadon Boulevard shophouse có khả năng tiếp cận tới 25.000 người từ khu dân cư, 50.000 người từ các khu công nghiệp, doanh nghiệp lân cận. Đây là một trong những yếu tố quan trọng mở ra tiềm năng kinh doanh vô hạn cho các chủ cửa hàng. Với một tệp khách hàng rộng lớn và đa dạng, người thuê có thể lựa chọn nhiều loại hình dịch vụ hay sản phẩm kinh doanh, từ ẩm thực, làm đẹp, thời trang đến giải trí, thư giãn…



Bên cạnh đó, tiện ích hiện đại cùng hạ tầng được quy hoạch bài bản, không gian xanh an lành tại Celadon City cũng là những yếu tố giúp gia tăng sức hút cho những cửa hàng tại Celadon Boulevard. Phân khu shophouse này còn sở hữu nhiều không gian mở với các vị trí quảng cáo nổi bật, đồng thời có diện tích đủ lớn để tổ chức nhiều sự kiện ngoài trời như Run for the heart, các giải chạy bộ… nên dễ dàng thu hút cộng đồng cư dân cũng như tiếp cận được nguồn khách vãng lai lớn.

Những lợi thế từ vị trí, hạ tầng tiện ích đến không gian là những yếu tố thúc đẩy tiềm năng kinh doanh tại Celadon Boulevard shophouse.

Được bảo chứng từ danh tiếng của Gamuda Land, Celadon Boulevard không chỉ đảm bảo chất lượng xây dựng và cơ sở hạ tầng mà được đánh giá cao về kiến trúc độc đáo. Lấy cảm hứng thiết kế từ Orchard Road - khu phố thương mại kiểu mẫu Singapore, Celadon Boulevard có hệ thống cảnh quan hài hòa, duy mỹ đến từng chi tiết.



Đặc biệt, kiến trúc thông tầng độc đáo, đa dạng và linh hoạt trên nhiều mặt bằng kinh doanh cùng 100% mặt tiền kính tại đây hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm mua sắm độc bản, góp phần đảm bảo cho khách hàng một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp.

Với tất cả những ưu thế trên, shophouse Celadon Boulevard là địa điểm lý tưởng để doanh nghiệp/khách thuê thực hiện chiến lược kinh doanh và đạt được các mục tiêu lợi nhuận.

