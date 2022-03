Cơ hội nhập cư Canada năm 2022

Canada có tổng diện tích là 9.071.595 km2, lớn hơn gấp 27 lần so với Việt Nam, nhưng dân số tính đến tháng 3/2022 chỉ ở mức 38.300.155 người. Tương quan so sánh như vậy giúp chúng ta dễ dàng hình dung được mật độ dân số ở đây rất thấp. Do đó Canada luôn trong tình trạng khan hiếm dân số cũng như người lao động, đặc biệt là nhóm lao động có tay nghề cao. Cùng với sự già hoá dân số đang tăng nhanh, quốc gia này đang cần một lượng lớn lao động để giải quyết vấn đề trên và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.



Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid, việc tiếp nhận người nhập cư của Canada gặp trở ngại dẫn đến việc số lượng người nhập cư tiếp nhận trong năm này của Canada sụt giảm đáng kể. Nếu như trước đó, mỗi năm đều có gần 400.000 người nhập cư thì năm 2021, con số này chỉ được gần 200.000.

Chính vì vậy, chính phủ Canada đặt mục tiêu chào đón 432.000 người nước nhập cư Canada năm 2022. Theo đó, tiến trình xét duyệt hồ sơ nhập cư đang được Bộ Di Trú Canada gấp rút đẩy nhanh, điều này mang đến nhiều lợi ích cho người xin định cư trong năm nay. Một minh chứng cụ thể là trong những tháng đầu năm 2022, rất nhiều người đã nhận được thẻ thường trú nhanh hơn dự kiến. Bà Võ Quốc Thư - đại diện ALLY Investment & Immigration Consultant, đơn vị chuyên tư vấn định cư Canada diện tay nghề ở Việt Nam cũng cho biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, ALLY đã tư vấn cho gần 1000 trường hợp thành công định cư và tìm kiếm được công việc phù hợp với tỷ lệ thành công lên đến 98%.

Quyền lợi khi định cư Canada

Xứ sở lá phong được mệnh danh là đất nước đáng sống nhất thế giới. Khi trở thành thường trú nhân tại đây, người nhập cư sẽ được hưởng nhiều quyền lợi không kém người bản xứ. Có thể kể đến đó là môi trường sống lý tưởng cho sức khỏe và tinh thần với nền giáo dục tiên tiến, hệ thống y tế hiện đại, chế độ an sinh xã hội cho sản phụ, người cao tuổi về hưu đầy đủ. Ngoài ra, người nhập cư còn được ưu đãi lãi suất vay vốn và thu nhập, tạo điều kiện để phát triển thế mạnh của mình trong nhiều lĩnh vực, thậm chí là kinh doanh, mua bất động sản và mưu cầu những ích lợi lớn hơn cho bản thân và gia đình.

Quy trình nhập cư Canada 2022

Nhằm thu hút nhân tài, chính phủ Canada đã triển khai rất nhiều chương trình định cư theo diện lao động tay nghề cao, bao gồm ba nhóm chính: diện tay nghề Liên bang, diện tay nghề Tỉnh bang và diện tay nghề Quebec. Mỗi chương trình đều có các đặc điểm khác biệt, phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Vì thế, bước đầu tiên trên hành trình định cư Canada của bạn chính là tìm hiểu thật kỹ chương trình mình sẽ đi, chi phí và các giai đoạn để hoàn thiện thủ tục một cách chỉn chu nhất.

Nhìn chung, dù lựa chọn định cư Canada theo diện nào, bạn đều phải chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản như giấy tờ tùy thân (CMND hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu,...), giấy chứng nhận sức khỏe, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ tay nghề, chứng chỉ ngoại ngữ. Thời gian xét duyệt và cấp thẻ thường trú nhân khá nhanh, chỉ từ 6 - 24 tháng. Canada cũng thuộc nhóm nước có nền kinh tế phát triển, nhưng những yêu cầu và tiêu chuẩn xin định cư của đất nước lá phong này thấp hơn, tỷ lệ thành công cao hơn so với định cư tại các nước như Mỹ hay các quốc gia thuộc khối EU.

Giải pháp định cư an toàn cùng ALLY

Bạn có thể tự tìm hiểu các con đường nhập cư Canada để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên cách này khá mất thời gian, đồng thời còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro ngoài ý muốn khiến bạn rơi vào tình trạng "tiền mất, tật mang". Do đó, để con đường định cư Canada trở nên an tâm, chắc chắn hơn, nhiều người đã tin tưởng lựa chọn ALLY - một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ nhiều khách hàng Việt định cư Canada thành công.

Tùy vào nhu cầu, khả năng đáp ứng của khách hàng, đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn di trú ALLY sẽ mang đến những giải pháp định cư tối ưu. ALLY luôn tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục, giúp tăng tỷ lệ được duyệt và đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

