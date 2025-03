Cơ hội "săn" việc làm trên TikTok cho Gen Z

Giải pháp mới cho bài toán tuyển dụng và tìm việc làm

Không giống các phương thức tuyển dụng thông thường, sự kiện Megalive Tuyển dụng trực tuyến - Whose Chance Megalive Hot Jobs tạo ra một kênh tuyển dụng góp phần giải quyết những thách thức của thị trường lao động, đồng thời giúp ứng viên và doanh nghiệp tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội để tiếp cận nhau dễ dàng hơn.

“Chuyển đổi số và sự phát triển của AI - trí tuệ nhân tạo đang đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, bao gồm cả thị trường việc làm, hoạt động tuyển dụng nhân sự. Nhận thấy xu hướng tuyển dụng trên thế giới ngày càng sôi động trên các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi quyết định hợp tác với nền tảng TikTok để triển khai phiên chuỗi Megalive Hot Jobs, tuyển dụng với quy mô lớn và có tính chuyên nghiệp cao, nhằm kết nối nhanh chóng, hiệu quả giữa ứng viên và doanh nghiệp.

Qua quá trình sản xuất 6 mùa chương trình truyền hình về việc làm Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance?, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tìm việc của người lao động, tìm người của doanh nghiệp rất lớn, cung và cầu gặp nhau vẫn còn nhiều khó khăn với các phương thức truyền thống, chúng tôi không muốn cơ hội việc làm chỉ giới hạn trong một số ít ứng viên trên truyền hình mà mong muốn mở rộng kết nối, giúp nhiều ứng viên tiếp cận nhiều doanh nghiệp uy tín hơn, từ đó tạo ra một hệ sinh thái về việc làm minh bạch, hiện đại, nhanh và tối ưu chi phí. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò của mạng xã hội vào trong hoạt động tuyển dụng, tiếp cận với các ứng viên GenZ” - ông Cao Thế Anh - Chủ tịch HĐQT ALO Media, nhà sản xuất chương trình Cơ Hội Cho Ai, cho biết.

Trong khi các hình thức tuyển dụng truyền thống vẫn còn những hạn chế, ứng viên khó tiếp cận nhà tuyển dụng, còn doanh nghiệp khó tìm được ứng viên một cách nhanh chóng, phù hợp. Dựa trên thói quen dùng mạng xã hội để tiếp cận thông tin và giải trí của nhiều người, một số ít các doanh nghiệp hiện nay đã triển khai hình thức livestream để tìm kiếm người lao động.

Tuy nhiên, cách làm hiện nay còn nhiều hạn chế vì các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, cách làm chưa hấp dẫn, chưa thu hút được nhiều người quan tâm, khó đánh giá ứng viên hay khó chuyển đổi người xem thành ứng viên.

“Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, MISA tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi số toàn diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp, 80.000 đơn vị hành chính sự nghiệp và 3.500.000 cá nhân. Để mở rộng thị trường kinh doanh và quy mô nhân sự, MISA hàng năm tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cho các vị trí chiến lược như Chuyên viên Kinh doanh, Chuyên viên Marketing, Product Manager, Business Analyst và nhiều vị trí quan trọng khác.

MISA liên tục đổi mới, sáng tạo trong Tuyển dụng, việc triển khai các hình thức tuyển dụng đa dạng, từ trực tuyến trên các nền tảng xã hội đến các sự kiện trực tiếp, đồng thời MISA cũng tiên phong ứng dụng AI trong công tác tuyển dụng,... giúp MISA kết nối nhanh chóng với các ứng viên tiềm năng.

Việc hợp tác với chương trình Whose Chance Megalive Hot Jobs thể hiện việc bắt kịp theo xu hướng, giúp MISA không chỉ xây dựng thương hiệu tuyển dụng mạnh mẽ mà còn tạo cơ hội tiếp cận và thu hút ứng viên, mang đến cho ứng viên các cơ hội việc làm tốt tại một Công ty công nghệ hàng đầu nhanh hơn, bắt trend hơn, có trải nghiệm thú vị hơn.” - Bà Bùi Ngọc Hà - Giám đốc Thu hút Nhân tài Công ty CP MISA chia sẻ.

Cách tuyển dụng đột phá giải quyết nỗi đau của thị trường

Whose Chance Megalive Hot Jobs được tổ chức với mong muốn giải quyết nỗi đau của thị trường tuyển dụng, những bất cập mà doanh nghiệp và ứng viên gặp phải trong quá trình tuyển dụng.

Để tìm công việc , ứng viên có thể chủ động hoặc vô tình đang xem thông tin giải trí trên Tiktok, Facebook có thể tiếp cận được thông tin của Megalive, khán giả theo dõi buổi livestream ở bất cứ nơi đâu, với thông tin rõ ràng, minh bạch và gửi CV ứng tuyển ngay lập tức mà không cần qua bất kỳ trung gian nào. Các nhà tuyển dụng sẽ lọc CV và có thể tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc hẹn phỏng vấn sau phiên megalive, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời gia tăng hiệu quả tuyển dụng.

Sự kiện này dành cho những người đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, đặc biệt là thế hệ lao động Gen Z yêu thích linh hoạt và sáng tạo trong cách tiếp cận công việc, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ứng tuyển.

Với doanh nghiệp, tuyển dụng qua Megalive Hot Jobs được tổ chức quy mô, có tính chuyên nghiệp và được bảo trợ bởi chương trình truyền hình về việc làm Cơ hội cho ai - Whose Chance? sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận ứng viên, tăng uy tín, tính tương tác giữa doanh nghiệp và ứng viên. Bên cạnh đó, thông qua livestream, doanh nghiệp có thể chia sẻ về môi trường làm việc, giá trị cốt lõi và các đặc trưng của doanh nghiệp, giúp ứng viên hiểu và tạo sự kết nối hơn, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu của nhà tuyển dụng...

14h00 Thứ Bảy ngày 15/3/2025, sự kiện Whose Chance Megalive Hot Jobs đầu tiên sẽ diễn ra tại Creator House - một không gian sáng tạo mới của TikTok và được livestream trực tuyến trên kênh TikTok và fanpage Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance? Sự kiện mang đến hàng trăm cơ hội việc làm hấp dẫn từ nhiều công ty nằm trong top ngành bao gồm: Vincom, MISA, Tập đoàn Bảo Ngọc, IVY Moda, An Vượng Land, Tập đoàn Atlantic, ALO Media…

Sếp Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT sẽ tham gia phiên đối thoại ngay đầu phiên live

Không dừng lại ở việc tuyển dụng đơn thuần, trong mỗi chương trình sẽ kết hợp đan xen các phiên trò chuyện với chuyên gia, người có tầm ảnh hưởng. Sếp Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT sẽ tham gia phiên đối thoại ngay đầu phiên live với chủ đề “AI có thực sự đang cướp đi công việc của con người?”, sẽ cung cấp, giải đáp nhiều câu hỏi, cung cấp những thông tin thực chiến, hữu ích về AI.

Ứng viên có thể đăng ký tham gia sự kiện vào 14h00 ngày 15/3/2025 để không bỏ lỡ cơ hội tìm được công việc mơ ước cùng nhiều thông tin hữu ích cho người lao động ngay trong sự kiện Whose Chance Megalive Hot Jobs.