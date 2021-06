Cơ hội sở hữu Bếp điện từ cao cấp Nagakawa với những ưu đãi cực hấp dẫn tại Điện Máy Xanh trong tháng 7 này

Tập đoàn Nagakawa mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một không gian bếp: Tiện nghi - Sang trọng - Đẳng cấp, bộ sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp Nagakawa được đánh giá là một sự lựa chọn lý tưởng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nhà bếp hiện đại. Các sản phẩm Nagakawa hướng tới các công nghệ mới, thiết kế tinh tế, đáp ứng nhu cầu nhỏ nhất của người nội trợ, biến không gian bếp trở thành nơi mang lại cảm giác thư thái, bình yên cho mỗi gia đình Việt.



Điểm nhấn ấn tượng nhất trong bộ sưu tập Thiết bị nhà bếp cao cấp Nagakawa là dòng sản phẩm bếp điện từ. Được trang bị bộ vi xử lý kép IGBT cùng mâm từ cấu tạo từ hơn một trăm sợi đồng nguyên chất với kết cấu đặc biệt, giúp bếp điện từ Nagakawa duy trì hoạt động bền bỉ với hiệu suất cao, thích hợp ngay cả với những vùng có điện áp không ổn định. Bên cạnh đó, sản phẩm bếp điện từ Nagakawa được trang bị nhiều dòng sản phẩm với các mặt kính đến từ các thương hiệu nổi tiếng bậc nhất thế giới như Schott Ceran, Kanger và Eurokera an toàn với độ bền và khả năng chịu nhiệt lớn lên đến 700 độ C, vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng, bền đẹp cho bếp, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình nấu nướng.

Với công nghệ biến tần Inverter giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ, sản phẩm bếp điện từ Nagakawa có khả năng tự nhận diện chất liệu đáy nồi để đưa ra mức tần số dòng điện phù hợp, từ đó tối ưu và kiểm soát mức công suất định sẵn, duy trì mức nhiệt mong muốn mà vẫn đảm bảo độ bền của bếp. Kết hợp cùng chức năng booster, bếp điện từ Nagakawa giúp người nội trợ rút ngắn thời gian nấu, không cần lo nghĩ về việc tiêu tốn điện năng, thoải mái và an tâm mỗi khi vào bếp.

Bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp không chỉ sở hữu chất lượng vượt trội với giá cả phải chăng mà còn có chế độ bảo hành lên tới 5 năm, chính sách 1 đổi 1 nguyên chiếc trong vòng 1 năm cùng hàng trăm trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp Nagakawa.

Từ ngày 2/7 đến ngày 11/7, Tập đoàn Nagakawa kết hợp cùng Điện máy Xanh thực hiện chương trình khuyến mại "Đặt trước Bếp đôi điện từ Nagakawa NAG1213M nhận ngay ưu đãi 40%, trả góp lãi suất 0% với 100 suất đầu tiên". Khách hàng có thể tìm mua tại website của hệ thống Điện Máy Xanh https://www.dienmayxanh.com để trở thành những người đầu tiên sở hữu sản phẩm bếp điện từ cao cấp Nagakawa với chương trình ưu đãi 40%, trả góp lãi suất 0% và khách hàng sẽ nhận được sản phẩm trước ngày 21/7.

Bên cạnh dòng sản phẩm bếp điện từ cao cấp, hai sản phẩm còn lại trong hệ sinh thái nhà bếp của Nagakawa gồm máy hút mùi và máy rửa bát cũng tập trung đi sâu về "chất", phù hợp với nhu cầu và văn hóa của người tiêu dùng Việt. Với thông điệp "Tâm An tại Bếp", bộ sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp Nagakawa không những mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao mà còn đem lại những trải nghiệm an tâm, thư thái trong người dùng trong không gian bếp.