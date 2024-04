Cơ hội vàng sở hữu The Wisteria với chính sách vượt trội

Được xem là tâm điểm của bất động sản khu Tây khi sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, quy mô đầu tư, cùng tiềm năng thương mại to lớn khi kề cận nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, sức hút The Wisteria đang hấp dẫn lên với đa dạng chính sách vượt trội, mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cùng những khách hàng có nhu cầu ở thực.

Chiếm lĩnh thị trường phía Tây Hà Nội với ưu đãi cực hấp dẫn

The Wisteria hiện đang áp dụng chính sách tốt nhằm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một chốn an cư viên mãn với giải pháp thanh toán dễ dàng. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ vay tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% ân hạn 18 tháng. Đặc biệt khi khách hàng lựa chọn thanh toán sớm 95% thì sẽ được hưởng chiết khấu 7%/tổng giá trị căn hộ không bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, sau khi trừ tất cả ưu đãi. Chính sách bán hàng mới của The Wisteria được đánh giá có thể "gỡ rối" bài toán tài chính cho nhiều người mua trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ở giai đoạn "hồi sức". Khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán phù hợp từ vốn sẵn có hoặc vay ngân hàng tùy theo khả năng tài chính và ưu tiên.

Bên cạnh đó, hàng loạt quà tặng an cư như ý lên đến 300 triệu đồng cùng ưu đãi miễn phí phí dịch 1 năm, tạo cơ hội cho các cư dân tương lai trải nghiệm trọn vẹn niềm vui tân gia, hưởng thụ không giới hạn với quần thể tiện ích nội - ngoại khu đủ đầy. Đặc biệt, niềm vui dường như nhân đôi cho khách mua từ căn thứ 2 trở lên sẽ được chiết khấu 1% giá trị căn hộ - áp dụng mở rộng cho nhóm khách hàng có quan hệ nhân thân: vợ/chồng, tứ thân phụ mẫu, anh/chi/em ruột.

The Wisteria: An cư lạc nghiệp - Vẹn toàn giá trị sống

Ngoài chính sách hấp dẫn, phân khu cao tầng The Wisteria tại Kim Chung - Di Trạch của chủ đầu tư WTO còn được đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, đón đầu loạt quy hoạch giao thông trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, quy hoạch bài bản với hệ sinh thái toàn diện. Toạ lạc tại mặt tiền các trục đường lớn Quốc lộ 32 và đại lộ Bình Minh, kết nối trực tiếp đến vành đai 3.5; The Wisteria giúp cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, đồng thời nhanh chóng di chuyển với các khu vực khác trong thành phố như quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy… thông qua hệ thống giao thông thuận tiện.

The Wisteria gồm 3 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp 840 căn hộ với diện tích từ 73m2 đến 583m2…, đa dạng loại hình như căn 2PN, 3PN, 4PN, Dual-Key, Mezza, Duplex... Các căn hộ được thiết kế hiện đại, sang trọng, tối ưu hóa công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

The Wisteria mang đến những giá trị sống đắt giá cho an cư viên mãn

Là tâm điểm an cư mới phía tây Hà Nội, phân khu The Wisteria phù hợp với những khách hàng đang kiếm tìm không gian sống hội tụ các tiêu chí: vừa kết nối với thiên nhiên, vừa tránh xa phố thị ồn ào, khói bụi nhưng vẫn đủ tiện nghi, hiện đại. Nằm tại Hinode Royal Park, một khu đô thị có quy mô rộng lớn với 16.7ha diện tích dành cho cây xanh - tập trung phát triển cảnh quan, cơ sở hạ tầng tiện ích và các con đường nội bộ. Đồng thời, The Wisteria được trang bị hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như: bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu BBQ... Cư dân The Wisteria sẽ được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoải mái và an ninh 24/7.

Hội tụ nhiều yếu tố cho cuộc sống vẹn tròn, căn hộ The Wisteria không chỉ là nơi an cư viên mãn mà còn là tài sản đáng giá, hứa hẹn mang lại giá trị đầu tư lâu dài. Sở hữu căn hộ ngay thời điểm này, khách hàng sẽ được hưởng những chính sách quà tặng và hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ phía chủ đầu tư.