Cơ Khí Ngành In kinh doanh ra sao dưới thời vợ chồng Chủ tịch Phạm Minh Hương - Vũ Hiền?

Tính đến thời điểm 30/6/2024, Tập đoàn IPA đang sở hữu 4 công ty con và 11 công ty liên kết. Ngoài ra, công ty còn đang sở hữu một số công ty con gián tiếp khác, trong đó Cơ Khí Ngành In là công ty con gián tiếp được Tập đoàn IPA đầu tư thông qua công ty con IPAMLIFE.

Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành in tiền thân là Xí nghiệp Cơ Khí Ngành In, tên giao dịch là Printing Mechanical Joint Stock Company, là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức sở hữu vốn ban đầu của công ty gồm Nhà nước sở hữu 43% vốn điều lệ, các nhà đầu tư khác nắm giữ tổng 57% vốn điều lệ.

Tập đoàn IPA đã thâu tóm Cơ Khí Ngành In như thế nào?

Theo báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2009, công ty này đang nâng cao vai trò và vị trí tại các công ty mà Tập đoàn IPA đang làm cổ đông lớn hoặc chi phối như Công ty Cổ phần Ong Trung Ương, Công ty Cổ phần Cơ Khí Ngành In,....

Trước đó, ngày 26/4/2009 giữa Tập đoàn IPA và Cơ Khí Ngành In đã có thỏa thuận nguyên tắc về Hợp tác đầu tư khai thác tòa nhà tại khu đất 90 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Cơ khí Ngành in làm chủ đầu tư.

Đến năm 2010, Tập đoàn IPA ghi nhận một khoản đầu tư dài hạn vào Cơ Khí Ngành In là gần 7,3 tỷ đồng, tương đương 631.296 cổ phiếu. Đến thời điểm 31/12/2010, khoản đầu tư được tăng lên hơn 8,1 tỷ đồng do Tập đoàn IPA mua thêm 66.530 cổ phiếu với giá mua và chi phí gần 844,4 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2011 của Cơ Khí Ngành In, Tập đoàn IPA là công ty liên kết với Cơ Khí Ngành In, đã cho Cơ Khí Ngành In vay khoản vay ngắn hạn theo hợp đồng tín dụng số 01/TV-HĐ ngày 5/12/2011 số tiền 500 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 14%/năm.

Tính đến ngày 31/12/2011, Cơ Khí Ngành In có vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cổ đông bao gồm Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn sở hữu 774.000 cổ phiếu thưởng, trị giá 7,74 tỷ đồng, tương đương 43% vốn, Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 9 sở hữu 18.000 cổ phiếu, trị giá 180 triệu, tương đương 1% vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn IPA sở hữu 419.511 cổ phiếu, trị giá gần 4,2 tỷ đồng, tương đương 23,31% vốn. Ngoài ra còn 101 cổ đông khác sở hữu tổng 588.489 cổ phiếu, tổng trị giá gần 5,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn IPA, cho thấy danh mục đầu tư cổ phần tư nhân ghi nhận giá trị đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 38,77% vốn điều lệ tại Cơ Khí Ngành In.

Ngày 24/3/2012, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư IPA chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ Khí Ngành In.

Năm 2016, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã thực hiện thoái vốn tại Cơ Khí Ngành In. Theo đó, Văn hóa Sài Gòn thoái vốn 774.000 cổ phiếu, tương ứng với 43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá khởi điểm đấu giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả đấu giá không được công bố, chỉ biết rằng sau đó IPA của vợ chồng bà Phạm Minh Hương và ông Vũ Hiền thành công ty mẹ của Cơ khí ngành in với tỷ lệ sở hữu 51,29% trong cùng năm 2016.

Sau khi Văn hóa Sài Gòn thoái vốn tại Cơ Khí Ngành In, Tập đoàn IPA tiếp tục rót vốn đầu tư thêm vào công ty này.

Cùng với việc trở thành công ty con của IPA, Cơ khí ngành in có sự thay đổi khi bà Phạm Minh Hương thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngay sau đó, ông Vũ Hiền thay vợ đảm nhiệm "ghế nóng" của Cơ Khí Ngành In. Được biết, cùng thời điểm ông Vũ Hiền đang giữ chức Chủ tịch Tập đoàn IPA.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2019 của Tập đoàn IPA, Cơ Khí Ngành In đã trở thành công ty con của Tập đoàn với tỷ lệ sở hữu vốn lên đến 98,61%. Theo đó, ngày 31/1/2019, Tập đoàn IPA đã hoàn thành mua thêm 43,39% cổ phần tại Cơ khí Ngành in (công ty con trực tiếp của công ty) từ cổ đông không kiểm soát với giá phí gần 32,6 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 94,68%.

Năm 2022, với mục tiêu tái cấu trúc lại nội bộ, Tập đoàn IPA đã thực hiện cơ cấu lại sở hữu tại công ty con theo nghị quyết HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Anvie bằng gần 5,8 triệu cổ phần tại Cơ Khí Ngành In và gần 9,3 triệu cổ phần của Ong Trung Ương. Sau khi thực hiện giao dịch, Cơ Khí Ngành In vẫn nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn IPA.

Năm 2023, Cơ Khí Ngành In trở thành công ty con gián tiếp của Tập đoàn IPA thông qua Công ty cổ phần IPAMLIFE.

Cơ Khí Ngành In Kinh doanh ra sao dưới thời Chủ tịch Phạm Minh Hương - Vũ Hiền

Theo báo cáo tài chính năm 2011, Cơ Khí Ngành In ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ hơn 10,1 tỷ đồng. Trong khi năm 2010 doanh nghiệp này đã báo lỗ ròng hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng tài sản của Cơ khí Ngành In tính đến thời điểm 31/12/2011 ở mức hơn 13,1 tỷ đồng, giảm 51% so với đầu năm.

Sau khi bà Phạm Minh Hương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơ Khí Ngành In khoảng 2 năm. Năm 2014, Cơ Khí Ngành In ghi nhận doanh thu gần 8,3 tỷ đồng, giảm 35,65% so với năm 2013. Khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo đã lãi hơn 6,7 triệu đồng.

Báo cáo tài chính năm 2015 cho thấy Cơ Khí Ngành In ghi nhận doanh thu gần 12,7 tỷ đồng, tăng 53,52% so với năm 2014. Tuy nhiên, sau khấu trừ các khoản thuế phí, công ty vẫn báo lỗ gần 190,5 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu của Cơ khí ngành in tiếp tục giảm xuống mức gần 3,9 tỷ đồng.

Trong năm 2016, sự chuyển giao "ghế nóng" tại Cơ khí ngành in giữa vợ chồng bà Phạm Minh Hương - ông Vũ Hiền cũng không giúp công ty kinh doanh khởi sắc, thậm chí thua lỗ còn đậm hơn năm trước. Đặc biệt năm 2018, công ty còn ghi nhận âm vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, năm 2016, Cơ Khí Ngành In tiếp tục báo lỗ ròng hơn 495,1 triệu đồng, lỗ gấp 2,6 lần năm trước, vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 28%.

Năm 2017, Cơ Khí Ngành In ghi nhận doanh thu gần 6,3 tỷ đồng, tiếp tục báo lỗ hơn 534,6 triệu đồng, lỗ nhiều hơn năm trước 7,98%.

Tính đến 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của Cơ Khí Ngành In vẫn tiếp tục giảm xuống mức gần 2,3 tỷ đồng, giảm 18,44% so với đầu năm.

Năm 2018, Cơ Khí Ngành In tiếp báo lỗ ròng hơn 2,6 tỷ đồng, lỗ gấp 4,9 lần năm 2017, vốn chủ sở hữu âm hơn 351,4 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận dương gần 2,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Cơ Khí Ngành In năm 2018 (Nguồn: Cơ Khí Ngành In)

Theo đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh ngày 3/2/2020, vốn điều lệ của Cơ Khí Ngành In được tăng từ 18 tỷ đồng lên hơn 69,1 tỷ đồng.

Nhờ có sự "bơm vốn" của giới chủ IPA, Cơ Khí Ngành In ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên gần 2,5 tỷ đồng. Điều này góp phần không nhỏ cho kết quả lợi nhuận sau thuế lãi hơn 4,3 tỷ đồng cuối năm 2020 của công ty.

Đến ngày 26/10/2020, ông Vũ Hiền không còn giữ chức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Cơ Khí Ngành In. Thay vào đó, bà Lương Thu Hằng sinh năm 1962 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Cơ Khí Ngành In.

Ngay sau đó, năm 2021, Cơ Khí Ngành In tiếp tục báo lãi ròng hơn 4,7 tỷ đồng, tăng 8,88%. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty gần 60,4 tỷ đồng, tăng 9,03% so với đầu năm, tổng nợ phải trả gần 1,4 tỷ đồng, tăng 22%, vốn chủ sở hữu hơn 59 tỷ đồng, tăng 8,69%.

Bà Phạm Minh Hương và ông Vũ Hiền tại một kỳ ĐHĐCĐ IPA

Nhìn chung, trong giai đoạn 2012 - 2020 dưới thời Chủ tịch Phạm Minh Hương - Vũ Hiền, Cơ khí ngành in hầu như kinh doanh thua lỗ, thậm chí có lúc đã âm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, công ty này vẫn là "miếng bánh béo bở" mà IPA quan tâm bởi sở hữu những lô đất vàng.

Cơ Khí Ngành In đang sở hữu những lô đất 'vàng' nào?

Trong bản báo cáo định hướng kinh doanh 2019, Hội đồng quản trị Cơ Khí Ngành In cho rằng hoạt động kinh doanh khai thác mặt bằng tại 90 Pasteur và 102A-B Hải Thượng Lãn Ông là nguồn thu chủ yếu của công ty.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Cơ Khí Ngành In đang thuê hai khu đất tại TP. Hồ Chí Minh theo hai hợp đồng khác nhau.

Trong đó, hợp đồng thuê đất số 4961/HĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 5/8/2013 tại số 102A-B Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, diện tích thuê 749,1 m2, thời hạn thuê ngắn hạn hàng năm cho đến khi Nhà nước yêu cầu thực hiện theo quy hoạch.

Năm 2018 Cơ Khí Ngành In hợp tác khai thác mặt bằng tại địa chỉ 102A-B Hải Thượng Lãn Ông với Cửa hàng Dược liệu Kim Long, diện tích hợp tác khai thác là 100m2 với giá trị hợp tác là 33 triệu đồng/tháng. Thời gian hợp tác là 3 năm từ 15/4/2014 đến hết ngày 14/4/2017. Từ sau 14/4/2017, Cơ Khí Ngành In thực hiện gia hạn Hợp đồng hợp tác với Cửa hàng dược liệu Kim Long theo thời hạn 3 tháng/lần để duy trì nguồn thu và tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác hiệu quả hơn.

Đồng thời, Cơ Khí Ngành In còn ký hợp đồng với Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (công ty liên quan Tập đoàn IPA), theo đó đơn vị này sẽ dử dụng một phần diện tích 55m2 của Cơ Khí Ngành In tại 102A-B Hải Thượng Lãn Ông để kinh doanh và phải thanh toán 16,5 triệu đồng/tháng với thời hạn từ 1/7/2021 đến 30/6/2022.

Ngày 1/11/2021, Cơ Khí Ngành In còn ký hợp đồng với Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, theo đó đơn vị này sẽ dử dụng một phần diện tích 30m2 của Cơ Khí Ngành In tại 102A-B Hải Thượng Lãn Ông để kinh doanh và phải thanh toán số tiền 11 triệu đồng/tháng với thời hạn từ 1/11/2021 đến 31/10/2022.

Ngoài ra, Cơ Khí Ngành In còn có hợp đồng thuê đất số 2110/HĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 19/3/2008 tại số 90 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, diện tích 772,3 m2, thời hạn thuê đến ngày 12/2/2058.

Tại khu đất này, năm 2009 Cơ Khí Ngành In và Tập đoàn IPA đã có thỏa thuận nguyên tắc về Hợp tác đầu tư khai thác dự án Tòa nhà văn phòng tại khu đất này do Cơ Khí Ngành In làm chủ đầu tư.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn IPA ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở dự án này gần 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2020 Tập đoàn IPA không còn ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở dự án này.

Trước đó, ngày 11/12/2013 Cơ Khí Ngành In đã ký hợp đồng hợp tác thực hiện đầu tư và khai thác toà nhà tại khu đất 90 Pasteur với Chứng khoán VNDirect.

Năm 2018, Chứng khoán VNDirect được quyền quản lý, sử dụng, khai thác tòa nhà 90 Pasteur và phải trả cho Cơ Khí Ngành In 612 triệu đồng/năm.

Tại ngày 16/1/2020, Chứng khoán VNDirect đã ký thỏa thuận thay đổi số tiền thanh toán theo hợp đồng. Theo đó, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 Chứng khoán VNDirect sẽ phải thanh toán cho Cơ Khí Ngành In số tiền hàng năm là 4 tỷ đồng/năm cùng chi phí thuê đất hàng năm để được quyền khai thác, quản lý và khai thác tòa nhà.