Có là cầu thủ lừng danh David Beckham cũng phải miệt mài chụp ảnh "sống ảo" cho vợ - Victoria, dáng vẻ khiến triệu ông chồng đồng cảm

Không phải stylist hay trợ lý, David Beckham nhận nhiệm vụ đặc biệt trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình: đứng sau ống kính chụp ảnh cho bà xã Victoria, khi cô thả dáng trong bộ váy trắng thanh lịch giữa khung cảnh Portofino. Kỳ nghỉ hè của gia đình Beckham tại Italy vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc vừa sang chảnh vừa đời thường. Trong loạt ảnh mới được ghi lại tại Portofino, David Beckham gây chú ý khi tự mình cầm máy ảnh, nhiệt tình ghi lại những khoảnh khắc đẹp của bà xã Victoria.

Victoria xuất hiện trong chiếc váy ren trắng dài chạm đất, thiết kế hở lưng, kết hợp cùng mũ rộng vành. Với phong thái thanh lịch quen thuộc, cựu thành viên Spice Girls thoải mái tạo dáng trước ống kính của chồng. Ở phía đối diện, David vào vai một “Instagram husband” chính hiệu. Cựu danh thủ 51 tuổi chăm chú cầm máy ảnh kỹ thuật số, liên tục tìm góc để ghi lại hình ảnh của vợ.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Không cần ê-kíp chuyên nghiệp, David dường như vẫn rất vui vẻ với nhiệm vụ này. Hình ảnh ông xã nổi tiếng đứng sau máy ảnh để “săn” ảnh đẹp cho Victoria nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của chuyến đi. Trong khi Victoria trung thành với phong cách trắng thanh lịch, David lại lựa chọn diện mạo rực rỡ hơn với áo phông vàng, quần bơi vàng đồng màu, mũ lưỡi trai và giày loafer nâu.

Kỳ nghỉ của gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh

Chuyến đi lần này không chỉ có David và Victoria. Cặp đôi còn được bắt gặp dùng bữa cùng các con là Harper và Cruz cùng bạn gái của Cruz - Jackie Apostel. Cruz và Jackie đã công khai chuyện tình cảm từ năm 2024. Gần đây, cặp đôi còn khiến người hâm mộ xôn xao trước nghi vấn sắp kết hôn khi Jackie xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Sau những buổi dạo chơi và dùng bữa tại Portofino, gia đình Beckham trở lại du thuyền sang trọng để tiếp tục kỳ nghỉ. David và Victoria cũng tranh thủ tận hưởng thời gian riêng trên biển. David thoải mái cởi trần, diện quần bơi vàng, trong khi Victoria thư giãn với bikini nâu cùng chiếc mũ rộng vành quen thuộc. Khung cảnh trên du thuyền đúng chất kỳ nghỉ xa hoa của một trong những gia đình nổi tiếng nhất nước Anh.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Vẫn vắng bóng Brooklyn

Tuy nhiên, chuyến đi lần này thiếu vắng hai người con trai của David và Victoria là Brooklyn và Romeo. Romeo từng xuất hiện trong một chuyến nghỉ dưỡng cùng bố mẹ tại Ibiza chưa đầy một tháng trước. Khi đó, anh được bắt gặp lái mô tô nước, nhảy xuống biển từ du thuyền và tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn gái Kim Turnbull.

Trong khi đó, sự vắng mặt của Brooklyn tiếp tục gây chú ý bởi mối quan hệ giữa anh và bố mẹ vẫn đang căng thẳng. Brooklyn cùng vợ Nicola Peltz hiện vướng vào một cuộc mâu thuẫn gia đình công khai với David và Victoria. Đầu tháng 8, hai bên thậm chí suýt chạm mặt khi cùng có mặt tại Saint-Tropez, Pháp.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt từ đầu năm, khi Brooklyn đăng một tuyên bố dài trên Instagram, cáo buộc bố mẹ cố gắng can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh với Nicola và cho rằng họ đã kiểm soát câu chuyện về gia đình trên truyền thông trong nhiều năm.