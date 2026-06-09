Cơ ngơi của NSND Tự Long: Căn hộ cao cấp ở Hà thành, góc nào cũng đậm nét truyền thống, gian thờ tự "đúng lễ nghi chuẩn phong thủy"

NSND Tự Long là một trong những nghệ sĩ gạo cội được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tài năng nghệ thuật cùng lối sống giản dị, gần gũi. Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu chèo, anh còn thành công ở lĩnh vực hài và truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Dịp đầu năm 2023, NSND Tự Long cùng gia đình chuyển đến sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. So với nơi ở trước đây, căn hộ có diện tích rộng rãi hơn, được thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng và đậm nét truyền thống.

Toàn cảnh cơ ngơi của NSND Tự Long

Tổ ấm của NSND Tự Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ấm cúng, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế. Không chạy theo những xu hướng xa hoa hay cầu kỳ, căn hộ của nam nghệ sĩ được bài trí theo phong cách nhẹ nhàng, mang đậm hơi thở truyền thống. Khu vực phòng khách sử dụng gam màu trung tính làm chủ đạo, kết hợp cùng nội thất tối giản nhưng chỉn chu, tạo nên cảm giác sang trọng, thanh lịch và dễ chịu. Mỗi dịp lễ Tết hay những sự kiện đặc biệt, không gian sống lại được tô điểm bằng các loại hoa tươi rực rỡ, mang đến bầu không khí ấm áp và tràn đầy sức sống. Từng góc nhỏ trong nhà đều cho thấy sự chăm chút của gia chủ, vừa gọn gàng vừa giữ được nét thân thuộc, gần gũi.

Căn hộ ấm cúng, sang trọng của NSND Tự Long

Không gian lúc nào cũng ngập tràn cây hoa

Góc phòng khách gây ấn tượng với tủ trưng bày rượu cùng nhiều đồ trang trí giá trị

Trong căn hộ có một không gian riêng được NSND Tự Long dành để lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật. Nơi đây trưng bày hàng loạt bằng khen, kỷ niệm chương, cúp và tượng lưu niệm mà anh nhận được trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Góc trưng bày này giống như một bảo tàng thu nhỏ, ghi lại chặng đường lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của nam nghệ sĩ.

Căn phòng lưu giữ hàng loạt bằng khen gắn liền với hành trình sự nghiệp của NSND Tự Long

Trong căn phòng còn bài trí nhiều bức tượng đẹp mắt, tổng thể như một bảo tàng thu nhỏ

Khu vực ban công là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong căn hộ. Không gian này được vợ chồng NSND Tự Long chăm chút như một khu vườn nhỏ trên cao với nhiều loại cây xanh tươi tốt. Sắc xanh hiện diện khắp nơi không chỉ giúp ngôi nhà thêm sinh động mà còn mang lại cảm giác thư thái, trong lành giữa nhịp sống đô thị.

Góc ban công trong căn hộ của NSND Tự Long

Vợ chồng nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh rực rỡ hoa lá ở ban công

Khu vực thờ tự là một trong những không gian được vợ chồng NSND Tự Long đặc biệt coi trọng. Nơi đây luôn được giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ và bài trí trang nghiêm. Vào các dịp lễ Tết, bàn thờ được chuẩn bị chu đáo với hương hoa, mâm lễ và các vật phẩm thờ cúng phù hợp, tạo nên không khí ấm cúng, thành kính. Không gian này cũng phần nào phản ánh nếp sống nền nã, sự chỉn chu và tinh thần hướng về cội nguồn của gia đình nam nghệ sĩ.

Không gian thờ cúng trong căn hộ của NSND Tự Long

Khu vực này luôn được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ