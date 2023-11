Có người già sớm hơn người khác, 2 thói quen trong cuộc sống hiện đại là nguyên nhân, gắn bó càng lâu càng nhanh già

Trong cuộc sống, đôi khi xảy ra một số tình huống khiến người trong cuộc không khỏi xấu hổ. Chẳng hạn như bị người khác đánh giá là già hơn người này người kia cho dù đều bằng tuổi nhau. Trong trường hợp này, người được nhận xét thường lúng túng, cười trừ và không dám phủ nhận vì sợ sẽ nhận được câu nói còn đau lòng hơn như "tôi nghĩ bạn nhiều tuổi hơn".

Mặc dù đây là một kiểu nhận xét có phần thiếu tinh tế nhưng không thể phủ nhận rằng, thực tế có một số người có vẻ bề ngoài già hơn tuổi một cách rõ ràng. Tại sao một số người trông như 40 tuổi cho dù họ đã ngoài 50, trong khi lại có người mới chỉ hơn 30 tuổi mà trông đã như 60? Mọi người sẽ đổ lỗi cho gen nhưng thực chất, yếu tố này chỉ là một phần. Lối sống, ăn uống cũng đóng góp không nhỏ vào việc tạo nên diện mạo của một người.

Có những người thường xuyên chú ý duy trì cuộc sống và thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh nên lão hóa sẽ tự nhiên đến chậm. Còn nếu không biết cách duy trì, cộng với thường xuyên làm những việc dễ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể thì chắc chắn sẽ phải nhận lại kết quả là "già hơn bạn cùng trang lứa".

2 thói quen có hại trong cuộc sống hiện đại, gắn bó càng lâu sẽ càng nhanh già

1. Thức khuya

Những người thức khuya không còn hiếm gặp trong cuộc sống hiện đại. Nếu như trước kia, khi nhắc đến một người hay thức khuya, mọi người có thể sẽ tò mò anh ta làm gì vào ban đêm mà không đi ngủ. Nhưng bây giờ, người ta thức khuya vì có quá nhiều thứ để làm như lướt internet, xem phim... Chính vì vậy mà thức khuya trở thành một "thói quen ngầm" với nhiều người. Nhưng bạn có thể không biết rằng lý do tại sao một người trông già hơn so với các bạn đồng lứa có thể nằm ở đây!

Thức khuya trong thời gian dài sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cơ thể. Cơ thể không phải là một cỗ máy, nó cần nghỉ ngơi mỗi ngày và các cơ quan trong cơ thể cũng cần có đủ thời gian để điều chỉnh và hồi phục.

Thức khuya, ngủ không đủ giấc sẽ làm cho quá trình điều tiết ở các tế bào da diễn ra thất thường, gây rối loạn đến chức năng của lớp tế bào biểu bì. Từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, da bị xỉn màu, nhanh chảy xệ, thiếu độ đàn hồi cũng như làm xuất hiện các nếp nhăn trên da.

Thức khuya chắc chắn sẽ làm mất thời gian nghỉ ngơi của cơ thể nên còn dẫn đến suy giảm chức năng gan, ảnh hưởng đến sự bài tiết độc tố ra ngoài cũng như đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan khác.

2. Ngồi lâu một chỗ

Có nhiều lý do để biện minh cho việc ngồi lâu một chỗ, chẳng hạn như: Do tính chất công việc hoặc cơ thể mệt mỏi sau khi đi làm nên cần được ngồi hoặc nằm nghỉ khi trở về nhà... Đó cũng chính là lý do tại sao một số người ngày càng béo hơn cho dù họ rất bận rộn với công việc.

Ngồi lâu một chỗ kéo theo lười vận động. Kết quả của việc này là không chỉ cộng thêm số cân vào trọng lượng cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông máu, dẫn đến sự tích tụ độc tố và rác thải trong cơ thể. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan.

Chăm chỉ tập thể dục, lão hóa sẽ đến chậm

Tác động tích cực của tập thể dục đối với sức khỏe là thứ không thể mang ra so sánh với bất kì sản phẩm chống lão hóa nào. Bởi lẽ khoa học đã công nhận tập thể dục là một loại thuốc kỳ diệu, giúp đẩy lùi lão hóa không chỉ về thể chất mà còn hiệu quả với cả não bộ.

Đúng là tập thể dục có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi tập thể dục, cơ thể nhận được nhiều lợi ích hơn.

Luyện tập thể lực cường độ cao giúp cải thiện hệ tuần hoàn, thải độc thông qua bài tiết toát mồ hôi. Các bài tập cơ giúp cải thiện cơ bắp, đẩy lùi sự lão hóa. Cả 2 kiểu vận động này cũng rất quan trọng với trái tim của chúng ta, một bộ phận dễ dàng bị lão hóa theo thời gian.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy, những người trưởng thành tập thể dục cường độ cao 4-5 ngày/tuần có những cải thiện đáng kể trong ngăn chặn hình thành các mảng cứng trong mạch máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu... so với người chỉ thực hiện các động tác cơ bản, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo, bạn nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần như đi bộ, hoặc 75 phút/tuần với các bài tập cường độ cao như tập thể lực, tập cơ bắp. Duy trì thói quen luyện tập ít nhất 2 lần/tuần. Không bao giờ là muộn để bắt đầu tập thể dục, hãy thực hiện ngay từ hôm nay.