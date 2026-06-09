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"Có người nói với tôi: Ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh, sao phải làm như vậy?"

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"Bây giờ, tôi ngồi đây cũng tin rằng, vong linh chú Duy sẽ ở đây và nghe được điều tôi nói" – Quyền Linh chia sẻ.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã bật khóc nức nở khi xúc động nhớ về một ân nhân của mình.

Anh nói: "Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu là một trong những thanh xuân của tôi. Tôi nhớ chú đạo diễn Lê Văn Duy, người cho tôi những cơ hội đầu tiên.

"Có người nói với tôi: Ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh, sao phải làm như vậy?"- Ảnh 1.

Quyền Linh bật khóc

Chú Lê Văn Duy là người đã đưa tôi vào hãng phim Nguyễn Đình Chiểu gặp gỡ anh em, tạo cho tôi một uy tín với các anh em trong nghề.

Chú Lê Văn Duy thương tôi lắm nếu không có chú, chưa chắc tôi đã có được vai chính nào. Chú Duy làm nhiều phim và đều đưa tôi vào. Chú bảo "tao thương mày vì thấy mày nhiệt tình". Chú nói đúng một câu đó thôi.

Ngày xưa làm gì có ai mời tôi đóng vai chính, tôi toàn phải đóng vai quần chúng thôi. Thậm chí, đến vai quần chúng tôi còn không được đóng.

Thời đó là thời của Lý Hùng, Lê Tuấn Anh. Lúc đó Lý Hùng rất nổi tiếng, đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi xin vào đóng vai quần chúng trong phim đó người ta còn không cho.

Tôi rất mê Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh… Họ là những người đi trước tôi, nổi tiếng trước tôi. Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó được đóng những vai như họ nhưng không bao giờ có cơ hội.

"Có người nói với tôi: Ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh, sao phải làm như vậy?"- Ảnh 2.

Chú Lê Văn Duy là người cho tôi điều đó. Hôm trước đi đám giỗ chú Duy, tôi có thắp hương cho chú và cầu nguyện, nói rằng nếu không có chú chắc tôi không được đóng vai nào.

Ngày xưa diễn viên chỉ cần được đóng một vai chính là có tiền đề để đóng nhiều vai chính nữa còn nếu không được đóng vai chính thì rất khó để được đóng các vai chính sau này".

MC Quyền Linh chia sẻ thêm về kỷ niệm với ân nhân của mình: "Có một lần, tôi cõng chú Duy vào một tiệc của Hội Điện ảnh. Có người nói với tôi "ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh tại sao phải làm như vậy, sao không để mấy người khác làm?".

Tôi bảo họ rằng, đây là người ơn của tôi. Tôi muốn mình phải tự cõng chú, tự cõng người ân của mình lên lầu. Đó là một trong những sự biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn của tôi dành cho chú Lê Văn Duy. Bây giờ tôi ngồi đây tin rằng, vong linh chú Duy sẽ ở đây và nghe được điều tôi nói".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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