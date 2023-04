Cổ phiếu AI Trung Quốc bị bán tháo chỉ sau một bài báo

Trong một bài viết đăng tài hôm 10/4, Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc nhận định: “Lĩnh vực liên quan đến khái niệm ChatGPT có dấu hiệu của bong bóng với nhiều công ty được định giá rất cao nhưng chẳng có mấy đột phá trong lĩnh vực công nghệ”.

Chính vì lý do đó, tờ báo này cho rằng các cơ quan quản lý nên tăng cường giám sát và trấn áp nạn đầu cơ và thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra một “thị trường công khai và vận hành tốt”. Tờ báo này cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp nên phát triển công nghệ còn các nhà đầu tư nên hạn chế đầu cơ.

Ngay sau bài báo, cổ phiếu của CloudWalk Technology Co. đã giảm tới 19% so với mức giá kỷ lục mọi thời đại. Cổ phiếu 360 Security Technology Inc. cũng rơi 10%, mức giảm tồi tệ nhất trong 3 năm qua. Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd. mất tới 14% giá trị.

Kể từ khi phát hành ứng dụng AI có liên quan tới ChatGPT, cổ phiếu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Nhiều gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc cũng đã gia nhập cuộc đua này để không bị bỏ lại phía sau.

Hôm 4/4, cổ phiếu SenseTime tăng mạnh trong bối cảnh xuất hiện thông tin công ty mà SoftBank Group Corp. hậu thuẫn đang phát triển các ứng dụng nhằm đối đầu với ChatGPT. Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan tới Alibaba cũng tăng vọt trước báo cáo cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ ra mắt ứng dụng kiểu ChatGPT trong ngày 11/4 tới.

ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11/2022. Ngay sau khi ra mắt, ChatGPT nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ việc nó có thể hồi đáp chi tiết và trả lời lưu loát trên nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Sau khi phát hành ChatGPT, OpenAI được định giá 29 tỷ USD.

Tham khảo: Bloomberg