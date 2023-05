Cổ phiếu "bay hơi" 80% giá trị chỉ trong nửa tháng và động thái lạ của lãnh đạo cao cấp Indochine Imex

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương (Indochine Imex, DDG) là doanh nghiệp hoạt dộng trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Năm 2022, doanh thu thuần của DDG ở mức 974,5 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm trước đó, chủ yếu nhờ đóng góp của khoản doanh thu bán hàng hóa gần 700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 44,3 tỷ đồng. Công ty hoàn thành 110,8% kế hoạch doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận đề ra trong năm vừa qua.

Mới đây, DDG cũng đã có báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023. Doanh thu thuần đạt gần 160 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa đạt gần 107 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 52,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn không giảm khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 12 tỷ đồng, giảm 55%.

Doanh thu tài chính tăng mạnh lên 540 triệu đồng, chi phí tài chính giảm 23%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng lại tăng lên gần gấp đôi khiến cho công ty báo lãi 197 triệu đồng, giảm 99% so với quý 1/2022. Đây cũng là mức lãi theo quý thấp nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng số nhân viên của công ty là 127 người. Vốn điều lệ của cong ty là hơn 598 tỷ đồng. Công ty có 2 công ty con, 5 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện.

Biến động cổ phiếu DDG.

Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu DDG cũng gây chú ý với chuỗi lao dốc mạnh nhất trong lịch sử hoạt động. Cổ phiếu này được giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 18/12/2018. Từ khi lên sàn, cổ phiếu này gần như không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào. Và chuỗi 15 phiên giảm điểm lần này là một điều chưa từng thấy của DDG.

Chuỗi giảm sàn của DDG bắt đầu từ ngày 10/4, cổ phiếu giảm 4.200 đồng từ mức 42.200 đồng xuống còn 38.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 28/4, cổ phiếu này đã mất gần 80% giá trị, dừng lại ở mốc 9.000 đồng/cổ phiếu.

Giải trình về việc giảm giá trên, Indochine Imex khẳng định hiện tại công ty vẫn hoạt động bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng đến cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm do diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán thời gian vừa qua khiến tâm lý của nhà đầu tư bị ảnh hưởng.



"Trong tuần qua, thị trường chứng khoán tiếp tục quán tính giảm và cổ đông của công ty chịu áp lực tâm lý bán sau 5 phiên sàn liên tiếp trước đó nên cổ phiếu vẫn tiếp tục dư bán sàn. Việc giá cổ phiếu giảm do cung cầu của thị trường và nằm ngoài sự kiếm soát của công ty", Tổng giám đốc DDG cho biết.

Trong khi cổ phiếu đang trên đà lao dốc, Tổng giám đốc công ty lại có động thái bán ra lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, bà Trần Kim Sa - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thông báo đã bán 46.500 cổ phiếu DDG, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 3,78 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,31%) nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Thời gian hoàn tất giao dịch của bà Sa trong hai ngày 20 - 21/4/2023.

Em trai bà Sa là Trần Kim Cương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc cũng đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến từ 10/5 - 5/6/2023.

Trần Ngọc Phụng - Vợ ông Trần Kim Cương cũng muốn bán hết hơn 2,7 triệu cổ phiếu công ty, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0%, thời gian giao dịch dự kiến từ 10/5 - 5/6/2023.

Một các nhân khác liên quan đến bà Sa đăng ký bán cổ phiếu trong thời gian sắp tới là ông Yang Tuấn An - bố bà Sa cũng đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu DDG.

Một dự án của DDG

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương được thành lập năm 2010. Năm 2016 Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH sang Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương.

Các thành viên sáng lập mong muốn phát triển Đông Dương thành một Công ty chuyên nghiệp trong việc ứng dụng các công nghệ chuyên ngành nhằm đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án cung cấp năng lượng, dự án về môi trường xử lý các phế phẩm công – nông nghiệp thành những sản phẩm có giá trị phục vụ nhu cầu của những công nghệ độc đáo trong lĩnh vực năng lượng các doanh nghiệp.