Cổ phiếu Bóng đèn Phích nước Rạng Đông lầm lũi lên đỉnh gần 2 năm, EPS top đầu sàn chứng khoán, đều đặn chia cổ tức tiền mặt

Những chiếc bóng đèn hay phích nước từ CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã: RAL) sản xuất là một thương hiệu quen thuộc từ thời bao cấp với nhiều thế hệ. Đến nay sau hàng chục năm, huyền thoại này vẫn "sống khỏe", thậm chí đạt mức tăng trưởng ấn tượng qua từng năm trước những áp lực từ thị trường về cả giá cổ phiếu lẫn tình hình hoạt động.



Chốt phiên 11/1, thị giá RAL tiếp đà tăng 0,17% lên ngưỡng 120.000 đồng/cp. Lần gần nhất cổ phiếu RAL chạm đến ngưỡng giá này là từ tháng 5/2022, tức gần 2 năm về trước. Tính trong vòng một năm gần nhất, cổ phiếu RAL đã âm thầm tăng hơn 58%.

Vốn hoá của Rạng Đông tương ứng đạt hơn 2.820 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng kể từ đầu năm 2023.

EPS top đầu thị trường, cổ tức "đều như vắt tranh" 50% bằng tiền

Diễn biến khởi sắc của cổ phiếu RAL có động lực không nhỏ từ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định. Riêng trong quý 3/2023, doanh thu thuần đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Kết quả, LNST của Bóng đèn Rạng Đông đạt 97 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, EPS đạt 4.115 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng cao do trong quá trình sản xuất, Rạng Đông đã áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ thông qua xây dựng nền sản xuất thông minh, tự động hóa và nâng cao tự động hóa, nâng cao năng lực điều hành, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường và nâng cao năng suất.

Bên cạnh đó, Rạng Đông cũng được miễn giảm thuế kể từ ngày 1/1/2023 do được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngoài ra, các hệ thống bán hàng đa kênh được Rạng Đông phối hợp cùng FPT xây dựng giúp tối ưu hoá toàn diện kênh bán hàng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 , doanh thu thuần đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. LNTT đạt 411 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 9 tháng đầu năm tiếp tục lọt top những cổ phiếu có EPS cao với 16.552 đồng, cải thiện mạnh so với mức 12.066 đồng trong cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch cả năm, chỉ mới đi qua 3/4 chặng đường song công ty đã hoàn thành được 80% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra (6.100 tỷ và 366 tỷ đồng).

Trước đó, Rạng Đông cũng vừa trải qua năm 2022 kinh doanh đầy khởi sắc với việc thu về 6.910 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 21%. Lãi sau thuế đạt hơn 486 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ và là mức lãi kỷ lục kể từ khi hoạt động. Đáng chú ý, EPS năm 2022 đạt 21.196 đồng tiếp tục lọt top những cổ phiếu có EPS cao nhất sàn niêm yết.

Đặc biệt, Rạng Đông còn được biết đến doanh nghiệp chia cổ tức "đều như vắt tranh" với tỷ lệ khủng tới 50% mỗi năm. Gần nhất, hồi tháng 8/2023, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông theo tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Nếu không có gì thay đổi, RAL dự kiến sẽ còn chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% như đúng truyền thống các năm trước.