Cổ phiếu của 'anh cả' có 86 trung tâm thương mại 'phủ sóng' Việt Nam được kỳ vọng tăng 60%

Công ty Cổ phần Vincom Retail (HOSE: VRE) là một trong số nhà phát triển trung tâm thương mại (TTTM) lớn nhất cả nước, bên cạnh các đối thủ là Aeon hay Lotte...

Mới đây, VRE tiếp tục khai trương thêm 3 TTTM mới là Vincom Plaza Điện Biên Phủ, Vincom Plaza Hà Giang và Vincom Mega Mall Grand Park vào tháng 6, qua đó, đưa tổng số TTTM nắm giữ lên 86 đơn vị với tổng diện tích sàn hơn 1,8 triệu m2. Tỷ lệ lấp đầy trung bình trong quý II/2024 của VRE là 83,9%, tăng 1,1% so với quý liền trước.

Dự kiến nửa cuối năm 2024, VRE sẽ mở thêm 2 TTTM mới (Vincom Plaza Bắc Giang và Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị) với tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm là 27.600 m2 (Ảnh: Vincom Retail)

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá, việc mở rộng quy mô hoạt động không giúp kết quả kinh doanh của VRE tăng trưởng đáng kể, thậm chí, doanh thu từ hoạt động cho thuê trong quý II/2024 giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, xuống 1.940 tỷ đồng, chủ yếu do diện tích cho thuê tại 3 TTTM mới không đóng góp nhiều trong quý này.

Chưa kể, biên lợi nhuận gộp hoạt động cho thuê giảm xuống 53,9%, thấp hơn 3,9 điểm phần trăm so với quý II/2023, trước bối cảnh chi phí năng lượng cao do giá điện tăng, thời tiết nắng nóng.

Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản của VRE tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 467 tỷ đồng nhờ số lượng nhà phố thương mại được bàn giao cao hơn (104 căn tại dự án Đông Hà Quảng Trị trong quý II/2024 so với 23 căn tại dự án Điện Biên Phủ trong quý II/2023).

Biên lợi nhuận gộp của mảng này đạt 33,5%, thấp hơn nhiều so với mức 45% trong II/2023 và dự phóng của ACBS là 44%.

Nhìn chung, trong quý II/2024 VRE ghi nhận doanh thu 2.479 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 1.021 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của VRE đạt 4.733 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.104 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 50% và 48% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall Ocean City sẽ dời ngày khai trương từ cuối năm 2024 sang tháng 4/2025. Ban lãnh đạo lý giải, nguyên nhân là vì sau kỳ nghỉ Tết sẽ có thêm cư dân chuyển đến sống tại Vinhomes Ocean City làm tăng nhu cầu tiêu dùng mua sắm và quá trình các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nhu cầu kinh tế để xem xét cấp phép mở cửa hàng của một số khách thuê quốc tế mất nhiều thời gian hơn dự kiến.



Hồi tháng 4/2024, VRE công bố mua lại 3 dự án shophouse tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang từ Vinhomes (VHM), Vingroup (VIC) và VinWonders Nha Trang. Dự án Nha Trang bị chậm tiến độ nên VRE quyết định dừng dự án và sẽ nhận lại tiền đặt cọc 1.300 tỷ đồng từ VinWonders Nha Trang. Hai dự án còn lại đang theo đúng tiến độ và VRE dự kiến sẽ giới thiệu hai dự án này vào đầu năm 2025.

Vào cuối quý II/2024, VRE có hơn 16.100 tỷ đồng tiền đặt cọc cho mục đích kinh doanh và đầu tư, tăng 25% so với cuối năm 2023, trong đó có 13.800 tỷ đồng là tiền đặt cọc cho Vingroup và các bên liên quan, tăng 16% so với cuối năm 2023.

Nhìn chung, với những khó khăn như doanh thu từ hoạt động cho thuê và biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2024 thấp hơn dự kiến, ACBS quyết định điều chỉnh tổng doanh thu dự phóng năm nay của VRE giảm 6% xuống khoảng 9.100 tỷ đồng (thấp hơn 7% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế giảm 10% xuống 4.200 tỷ đồng (thấp hơn 6%).

Song, giá mục tiêu cuối 2024 mà ACBS đưa ra cho cổ phiếu "ông lớn" ngành TTTM Việt Nam vẫn khá cao, trên 29.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng dự kiến gần 60% so với thị giá hiện tại. Như vậy, ACBS vẫn đặt niềm tin vào VRE, cho dù thực tế cho thấy, từ khi biến động cổ đông, mã này chứng kiến đà giảm khá nặng nề, rơi từ vùng 27.000 đồng/cp hồi tháng 3 xuống như hiện tại.