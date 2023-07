Cổ phiếu doanh nghiệp bán Sâm nhung bổ thận lên đỉnh ngay trước thềm “lăn chốt”

Cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (mã chứng khoán: DP3) tăng kịch trần trong phiên đầu tuần 10/7, “bốc đầu” 10% lên ngưỡng 167.200 đồng/cp. Đây là mức thị giá cao kỷ lục của cổ phiếu doanh nghiệp ngành dược này kể từ thời điểm lên sàn chứng khoán (tính theo giá điều chỉnh). So với đầu năm, DP3 đã tăng một mạch gần 95%, thanh khoản nhiều phiên trở lại đây đều sôi động với hàng chục nghìn đơn vị được khớp lệnh.

Cổ phiếu DP3 lập đỉnh mới

Đà bứt phá của DP3 trong bối cảnh vào ngày 12/7 tới đây, doanh nghiệp ngành dược này sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/7/2023.

Theo kế hoạch, Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ phát hành 12,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 100:150, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 150 cổ phiếu mới. Sau phát hành, DP3 sẽ tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng.

Tên tuổi gắn liền với các thương hiệu Sâm nhung bổ thận, Cao sao vàng, EPS trên 12.000 đồng/cp

Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ năm 1962. Tháng 09/2006, Công ty chính thức đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

DP3 đang sản xuất, kinh doanh các loại thuốc từ dược liệu, thuốc hoá dược, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm; kinh doanh, nuôi trồng, chế biến dược liệu và buôn bán máy móc, thiết bị y tế. DP3 sở hữu nhiều thương hiệu dược phẩm nổi tiếng như là Sâm nhung bổ thận TW3, Bổ phế TW3 Chỉ Khái Lộ, Siro Vihodan, ... và cả thương hiệu Cao sao vàng – món đồ "quốc dân" hầu như gia đình nào cũng có trong những năm thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2017-2022, doanh thu DP3 đạt khoảng 300 – 500 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy lợi nhuận của DP3 là khá tốt, biên lãi gộp của DP3 thuộc nhóm tốt nhất ngành đông dược vì có tỷ trọng doanh thu hàng tự sản xuất cao. Từ con số vài tỷ đồng hồi năm 2012, lợi nhuận doanh nghiệp này đã tăng lên hơn 100 tỷ đồng vào năm 2018 và vẫn duy trì được lợi nhuận trước thuế 3 chữ số từ đó tới nay. Riêng trong năm 2022, DP3 đạt doanh thu 485 tỷ đồng, tăng 27% và lãi trước thuế 136 tỷ đồng, tăng 17%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của DP3 duy trì ở mức cao với 12.021 đồng/cp.

Sang tới năm 2023, DP3 đặt mục tiêu doanh 450 tỷ đồng và LNTT 86 tỷ đồng, "đi lùi" so với thực hiện năm trước. Riêng trong quý 1, DP3 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 120 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2023 đạt xấp xỉ 219 tỷ đồng.

Cổ tức “khủng” và đều đặn

Dược phẩm Trung Ương 3 còn được biết tới là doanh nghiệp duy trì mức chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ cao và đều đặn qua từng năm. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2022, tỷ lệ trả cổ tức của DP3 dao động trong khoảng 50-80% bằng tiền mặt trên mỗi năm.

Gần đây nhất, hồi tháng 3/2023, doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ lên tới 80%. Trước đó, kế hoạch năm 2022 đã được thông qua có mục tiêu chi trả cổ tức 40% bằng tiền mặt. Như vậy, mức chia cổ tức thực tế gấp đôi kế hoạch đề ra.