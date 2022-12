Cổ phiếu giảm sàn dư bán hàng triệu đơn vị, Gilimex nói gì về vụ kiện đòi trăm triệu USD với Amazon?

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (mã CK: GIL) vừa chính thức công bố thông tin khởi kiện Amazon Robotics LLC (“Amazon”) là một trong những khách hàng của Công ty từ năm 2014.

Cụ thể, trong quá trình hợp tác, Amazon đã vi phạm cam kết mà hai bên đã thỏa thuận. Việc vi phạm này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty theo đúng nội dung hai bên đã thỏa thuận, Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để khởi kiện Amazon tại địa điểm đặt trụ sở của Amazon.

Thông tin này đã được truyền thông đưa tin từ hôm qua, dù là bên đi kiện nhưng ngay sau khi có thông tin về vụ việc, cổ phiếu GIL lập tức bị bán tháo trong phiên giao dịch ngày 15/12 hôm nay.

Kết phiên giao dịch, cổ phiếu GIL giảm sàn (-6,9%) với khối lượng dư bán giá sàn là 1,7 triệu đơn vị, tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên là gần 2,5 triệu đơn vị. Phiên giảm sàn hôm nay đã chấm dứt chuỗi 4 phiên hồi phục gần đây của GIL.

Được biết, Amazon là 1 đối tác lớn của GIL với 85% doanh thu xuất khẩu của công ty đến từ Amazon, năm 2021 các đơn đặt hàng của Amazon trị giá 146,6 triệu USD. Tuy nhiên, vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Amazon đã “ngay lập tức thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến” trong thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các dự báo trước đó khiến xông ty gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Do doanh thu bán hàng cho Amazon chiếm tỷ trọng lớn nên khi Amazon giảm nhu cầu đột ngột, kết quả đã phản ánh vào kết quả kinh doanh quý 3/2022 của GIL, doanh thu công ty giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu lũy kế sau 9 tháng chủ yếu do 2 quý đầu năm đóng góp, còn lãi phần lớn lại nhờ vào thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết trong quý III mà không phải từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Một đối tác gia công cho Gilimex là Garmex Sài Gòn (GMC) cũng bị liên đới và doanh thu từ hàng trăm tỷ xuống vỏn vẹn 11 tỷ trong quý 3/2022.