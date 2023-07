Cổ phiếu "họ" Apec bất ngờ quay đầu tăng mạnh, có mã khớp lệnh kỷ lục gần 8% công ty

Sau phiên đầu tuần giải cứu bất thành, lực cầu bắt đáy tiếp tục ghi nhận tại nhóm cổ phiếu “họ” Apec ngay đầu phiên 4/7. Các cổ phiếu APS, API và IDJ nhanh chóng thoát khỏi mức giá sàn sau khi khớp lệnh hàng triệu đơn vị, Thậm chí API bất ngờ tăng kịch trần 8,7% lên mức 7.500 đồng/cp. IDJ cũng có thời điểm tăng sát trần với thanh khoản khớp lệnh kỷ lục với hơn 13 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng gần 8% vốn lưu hành.

Tuy nhiên lực bán vẫn tỏ ra mạnh mẽ phần nào khiến đà tăng của 3 cổ phiếu bị thu hẹp, thị giá APS hay IDJ nhiều thời điểm vẫn lùi về mức giá đỏ.

Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng sau thông tin Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can là người nội bộ và người có liên quan vì tội danh Thao túng chứng khoán, trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Thị giá 3 mã APS, IDJ và API sau đó đã giảm sàn liên tiếp 6 phiên. Chuỗi nằm sàn “trắng bên mua” khiến giá trị các cổ phiếu bay khoảng 40-50%. Trong văn bản giải trình, IDJ cho biết việc cổ phiếu giảm sàn liên tục là do cung cầu trên thị trường chứng khoán và hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường. Công ty cam kết luôn tuân thủ các quy định pháp luật với công ty đại chúng.

Không chỉ vậy, thông tin không mấy tích cực vẫn tiếp tục tới với các doanh nghiệp này khi một loạt công ty chứng khoán đã ra thông báo loại ra khỏi danh mục cho vay ký quỹ (margin) đối với các cổ phiếu.

Cụ thể, Chứng khoán SSI mới đây đã thông báo loại hai mã cổ phiếu API và IDJ ra khỏi danh mục margin từ ngày 29/6. Trước đó, Chứng khoán SHS cũng đã loại cổ phiếu IDJ khỏi danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ của công ty từ ngày 26/6.

Tương tự, Chứng khoán BSC đã loại IDJ ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC từ ngày 26/6. Trong khi đó, danh mục giao dịch ký quỹ của Chứng khoán Yuanta cập nhật đến ngày 27/6 không có cả 3 cổ phiếu “họ” Apec là API, APS và IDJ.