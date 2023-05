Cổ phiếu HPX bị đưa vào diện kiểm soát, Hải Phát vẫn "một mực" xin lùi công bố BCTC kiểm toán 2022

Kể từ ngày 25/4, cổ phiếu HPX của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đưa vào diện cảnh báo với lý do là chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày.

Trong văn bản giải trình vừa gửi lên HoSE, Đầu tư Hải Phát cho biết Công ty đã gửi công văn về việc xin tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán với lý do thay đổi đơn vị kiểm toán. Công ty phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên việc xin ý kiến cổ đông bị kéo dài so với dự kiến do đó đến ngày 31/3, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán.

Trong ngày 5/4, Hải Phát đã thực hiện thanh lý Thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tới ngày 24/4, Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

“Hiện tại Công ty chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán CPA VIETNAM để sớm hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, dự kiến chậm nhất ngày 20/5/2023”, văn bản của Hải Phát tiếp tục xin chậm nộp BCTC kiểm toán.

Được biết, Hải Phát trong ngày 31/3/2023 đã từng có văn bản xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến hết ngày 20/5. Dù vậy, UBCKNN sau đó đã cho biết lý do của Hải Phát không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định nên đã đề nghị công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo đúng thời hạn quy định. Song, tới nay Hải Phát vẫn chưa công bố.

Đáng nói, Hải Phát có văn bản giải trình và khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo khi mã chứng khoán HPX vừa tiếp tục bị “tuýt còi” và chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ 12/5/2023. Nguyên nhân do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán 2022 quá 30 ngày. Ngoài ra, HoSE cũng có thông báo nhắc nhở lần 2 đối với Hải Phát về chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2022.

Theo báo cáo tự lập, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2022 đạt mức 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 19,2 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, Hải Phát Invest ghi nhận tổng doanh thu 1.635 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 57% so với năm 2021.

Trên thị trường, cổ phiếu HPX chốt phiên 9/5 đạt 4.030 đồng/cp.