Cổ phiếu IMP “lao dốc” mạnh sau thương vụ bị thâu tóm, chuyện gì đang xảy ra?

Trong báo cáo cập nhật mới công bố, ACBS đồng thời hạ mạnh giá mục tiêu của IMP xuống còn 44.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 26% so với báo cáo trước đó. Mức định giá này cũng thấp hơn khoảng 5% so với thị giá đóng cửa 46.650 đồng/cổ phiếu của IMP trong phiên 22/5.

Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực về khuyến nghị xuất hiện đúng thời điểm cổ phiếu IMP trải qua nhịp điều chỉnh sâu. Sau khi lập đỉnh lịch sử 60.200 đồng/cổ phiếu ở phiên 17/4, mã này liên tục suy giảm và hiện đã “bốc hơi” gần 17% giá trị, tương ứng mất 9.550 đồng/cổ phiếu chỉ sau hơn 1 tháng.

Đà lao dốc của cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường của Imexpharm thu hẹp xuống còn khoảng 7.184 tỷ đồng.

Áp lực lên cổ phiếu IMP đến từ kết quả kinh doanh quý I/2026 kém tích cực hơn kỳ vọng. Theo ACBS, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 546 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 10,1%, đạt 82 tỷ đồng nhờ cải thiện biên lợi nhuận và tối ưu chi phí vận hành.

Điểm đáng chú ý là cả hai mảng kinh doanh chủ lực của Imexpharm đều suy giảm doanh thu trong quý đầu năm. Trong đó, kênh bệnh viện – chiếm 49% doanh thu gộp – giảm 11% do nhà máy IMP3 phải bảo trì dây chuyền penicillin tiêm trong 2 tháng đầu năm, cùng với tình trạng giao nguyên liệu chậm và áp lực cạnh tranh gia tăng từ các nhà máy beta-lactam đạt chuẩn EU-GMP mới.

Ở kênh nhà thuốc, doanh thu cũng giảm 7% khi nhiều đại lý và nhà thuốc trở nên thận trọng hơn trong việc tích trữ hàng tồn kho sau khi các quy định quản lý dược phẩm được siết chặt.

Dù doanh thu đi lùi, Imexpharm vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 39,5% lên 41,5%. Công ty cũng đẩy mạnh kiểm soát chi phí bán hàng, quản lý và tối ưu nhân sự để bảo vệ lợi nhuận trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt hơn.

Tuy nhiên, ACBS cảnh báo áp lực chi phí đầu vào có thể bắt đầu phản ánh rõ hơn từ quý IV/2026 khi giá nguyên liệu dược, đặc biệt là các hoạt chất và phụ liệu liên quan dầu mỏ, đang có xu hướng tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Một diễn biến khác thu hút sự chú ý của giới đầu tư là việc Tập đoàn Dược phẩm Livzon Inc – Tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc. thông qua LIAN SGP Holding Pte.Ltd đã hoàn tất mua lại 67,87% cổ phần Imexpharm hồi đầu tháng 5/2026 thông qua chào mua công khai.

Sau thương vụ này, LIAN SGP Holding chính thức trở thành cổ đông chi phối tại Imexpharm, vượt xa tỷ lệ sở hữu 22% của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Theo ACBS, Imexpharm kỳ vọng việc “về chung nhà” với Livzon sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực R&D, tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến và hỗ trợ cho kế hoạch vận hành nhà máy IMP5 đạt chuẩn EU-GMP trong tương lai.

Dẫu vậy, trong ngắn hạn, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng. Sau quý đầu năm kém khả quan, ACBS đã điều chỉnh giảm khoảng 15% dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 của Imexpharm.

Theo dự báo mới, doanh thu thuần năm nay của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 2.452 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 368 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước.

ACBS cho rằng dù hoạt động sản xuất tại dây chuyền penicillin sẽ phục hồi sau bảo trì và nguồn nguyên liệu được cải thiện từ quý II, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong nhóm doanh nghiệp dược đạt chuẩn EU-GMP vẫn sẽ là thách thức lớn đối với Imexpharm trong giai đoạn tới.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 18/05/2026, 3 lãnh đạo của Imexpharm đồng loạt nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027, gồm: Ông Woo Sungmin – Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành; Ông Trương Minh Hùng – Thành viên HĐQT không điều hành, đồng thời là thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty; Ông Chung Suyong – Thành viên HĐQT độc lập.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra ngay sau thương vụ chuyển giao quyền chi phối càng khiến giới đầu tư chú ý nhiều hơn tới những biến động đang diễn ra bên trong “ông lớn” dược phẩm này.