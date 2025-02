Cổ phiếu khoáng sản tiếp tục 'lên đồng'

Tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường sau khi Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát cao hơn so với dự báo và điều này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm hạ lãi suất.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu lan tỏa khá mạnh giúp nhiều nhóm ngành tăng điểm tích cực. Gây chú ý nhất là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, đặc biệt là cổ phiếu khoáng sản khi hàng loạt mã như AAH, MSR, MTA, KCB, KSV tăng trần.

Nhóm cổ phiếu khoáng sản đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Cổ phiếu HGM tăng liền 10 phiên, tức tăng 90%, lên 381.100 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu BKC tăng trần 12 phiên lên 36.300 đồng/ cổ phiếu, gấp 2,5 lần.

Cổ phiếu KSV tăng một mạch từ vùng giá 47.000 đồng lên 256.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng 5,4 lần chỉ trong vòng 2 tháng.

Đà tăng của các cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Mỹ công bố áp thuế 10% toàn bộ kim loại quý từ Trung Quốc vào nước này. Ngược lại, Trung Quốc cũng thông báo áp thuế 15% lên than đá, khí hóa lỏng (LNG), siết xuất khẩu nhiều khoáng sản quan trọng vào Mỹ.

Ngoài cổ phiếu khoáng sản, phiên hôm nay các cổ phiếu phân bón cũng tăng mạnh như DPM tăng 4,7%, DCM tăng 3,9%, DDV tăng 5,5%, LAS tăng 5,3%, BFC tăng 1,9%. Nhóm cổ phiếu cao su tăng đáng kể khi GVR tăng 2,4%, PHR tăng 2,5%, DPR tăng 5,4%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng có sự phân hóa. Các mã NVL, DXG, NLG, TIG, HPX, ACB, MSB, OCB… nhuốm đỏ, trong khi các mã VHM, VRE, DIG, HDG, SHB, TCB, TPB, MBB, CTG khoác sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu tăng mạnh trong phiên hôm nay (13/2).

Ngược lại, nhóm cổ phiếu viễn thông và công nghệ thông tin giảm mạnh nhất thị trường, trong đó VGI giảm 1,9%, FOX giảm 0,8%, CTR giảm 1,1%, FPT giảm 1,31%. Trong nhóm VN30, FPT và MWG là hai cổ phiếu lấy đi lần lượt gần 0,66 điểm và hơn 0,5 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,44 điểm, lên 1.270,3 điểm; HNX-Index tăng 0,2 điểm, lên 229,5 điểm; Upcom tăng 0,93 điểm, lên 97,7 điểm. Dù vậy, độ rộng của thị trường nghiêng về bên bán với 310 mã giảm, so với 283 mã tăng. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 13.370 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua nhưng vẫn khá thấp so với giai đoạn gần đây.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 312 tỷ đồng, trong đó tập trung bán VNM, VPB, MWG, NLG, DPM.