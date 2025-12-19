Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE

KienlongBank đã hoàn thành mục tiêu được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Trước đó, Ngân hàng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết lên 582.170.526 cổ phiếu, tương ứng với số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 60% cho cổ đông vào tháng 9/2025.

Việc được HOSE chấp thuận niêm yết cho thấy KienlongBank đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và kỷ luật thị trường. Sự hiện diện trên HOSE được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác giúp nâng cao thanh khoản cho cổ phiếu KLB, qua đó giúp Ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung & dài hạn, tạo nền tảng để mở rộng quy mô hoạt động và củng cố năng lực tài chính.

Ở góc nhìn dài hạn, việc niêm yết trên HOSE cũng giúp KienlongBank từng bước tiếp cận và thích ứng với các chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao uy tín thương hiệu và vị thế trên thị trường tài chính. Đồng thời, động thái này cũng mở ra cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược, đối tác quốc tế và song hành cùng Chính phủ trong mục tiêu nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Trên thị trường UpCOM, mức giá mở cửa tại phiên giao dịch sáng ngày 19/12 của cổ phiếu KLB là 16.800 đồng. Thời gian qua, diễn biến tích cực về thanh khoản cùng biên độ giao động giá đã cho thấy niềm tin và kỳ vọng của thị trường đối với sự phát triển của Ngân hàng.

Nền tảng kinh doanh tích cực là động lực quan trọng hỗ trợ diễn biến của cổ phiếu KLB. Trong 5 năm (2021 - 2025), tổng tài sản của KienlongBank đã tăng hơn 80%, đạt gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng gần 7 lần so với giai đoạn 2018 - 2020. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch toàn năm.

Năm 2025 - dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển - không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là ngưỡng cửa mở ra giai đoạn mới. Các mục tiêu tài chính sẽ cao hơn, những sản phẩm dịch vụ mới tiếp tục ra mắt, và công nghệ sẽ ngày càng hòa quyện với con người. KienlongBank kiên định với giá trị cốt lõi, niềm tin vào đổi mới và cam kết đồng hành cùng khách hàng, nhà đầu tư, cộng đồng.

Từ nền tảng ba thập kỷ, KienlongBank đang sẵn sàng bước vào chặng hành trình mới - nơi mỗi bước phát triển đều mang lại sự khác biệt, và mỗi trải nghiệm khách hàng đều "chạm xúc cảm", kết nối giá trị bền lâu cho hôm nay và mai sau.

Trước thời điểm chính thức chuyển niêm yết sang HOSE, cổ phiếu KLB đã được thị trường định vị là mã ngân hàng bước vào chu kỳ phát triển mới, với nền tảng tích lũy rõ ràng, triển vọng thanh khoản cải thiện và dư địa tiếp cận dòng vốn rộng mở hơn. Đây được xem là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho diễn biến của cổ phiếu KLB trong thời gian tới, phù hợp với cả chiến lược đầu tư ngắn hạn cũng như trung và dài hạn.



