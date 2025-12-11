Cổ phiếu MCH sẽ niêm yết HOSE trong tháng 12/2025

Tại sự kiện, Ban Lãnh đạo đã trình bày bức tranh tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp, bao gồm năng lực cốt lõi, chiến lược hiện tại và các động lực mở khóa giá trị trong thập kỷ tới. Cổ phiếu MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HOSE ngay trong tháng 12/2025.

Thương hiệu mạnh, đa ngành hàng

Trong gần ba thập kỷ, Masan Consumer, công ty thành viên của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), đã xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu khoảng 80% danh mục FMCG thiết yếu tại Việt Nam, với độ phủ hộ gia đình gần 98% (Kantar 2024). Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên: bát nước mắm trên mâm cơm, gói mì cho nhịp sống hiện đại, chai tương ớt ở quán ăn quen, hay lon cà phê khởi đầu ngày mới.

Ở ngành hàng gia vị, MCH giữ vị trí top đầu thị phần nước mắm, tương ớt và nước tương nhờ sức mạnh thương hiệu của CHIN-SU và Nam Ngư – "thương hiệu quốc dân" gắn bó với hơn 72 tỷ bữa ăn mỗi năm. Trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi, Omachi đứng Top 2 thị phần, còn Kokomi là một trong những thương hiệu phổ thông có độ phủ mạnh tại khu vực nông thôn.

Tại cả nông thôn lẫn thành thị, Masan Consumer sở hữu tệp người dùng trung thành và sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm mới, qua đó gia tăng doanh số ở nhiều danh mục và củng cố vị thế thương hiệu hàng đầu.

Trong ngành hàng đồ uống, Vinacafé Biên Hòa giữ Top 2 thị phần cà phê hòa tan, trong khi Wake-Up 247 là thương hiệu nội địa nổi bật, đứng hàng đầu trong phân khúc nước tăng lực vị cà phê.

Từ nền tảng thương hiệu mạnh, Masan Consumer đang dẫn dắt xu hướng cao cấp hóa, một chuyển dịch mang tính cấu trúc của ngành FMCG Việt Nam. Sở hữu các "thương hiệu quốc dân", MCH có lợi thế để nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và gia tăng giá trị ở từng ngành hàng.

Đơn cử, trong ngành gia vị, MCH mở rộng ngữ cảnh sử dụng của CHIN-SU từ nước chấm truyền thống sang nguyên liệu nấu ăn, xốt nấu, xốt ướp và bộ giải pháp nấu nướng toàn diện. Nhờ hiện diện trong toàn bộ quá trình chế biến món ăn, thương hiệu vừa gia tăng mức độ gắn bó, vừa mở rộng đáng kể quy mô thị trường.

Ở ngành thực phẩm tiện lợi, xu hướng cao cấp hóa thể hiện rõ khi nhu cầu bữa ăn tiện lợi, đủ chất và tiêu dùng ngoài gia đình tăng mạnh. Từ nền tảng Omachi, MCH dẫn dắt sự chuyển dịch từ mì truyền thống (quy mô ~1 tỷ USD) sang các sản phẩm tiện lợi cao cấp như mì khoai tây, thực phẩm tiện lợi và bữa ăn hoàn chỉnh, một phân khúc có giá trị ước tính khoảng 17 tỷ USD, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho toàn ngành.

Tăng trưởng lợi nhuận cao, cổ tức bền vững

Dù thị trường biến động, ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (FMCG) vẫn duy trì mức cầu ổn định nhờ đặc tính nhu cầu lặp lại và ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Trong giai đoạn 2017–2024, MCH duy trì nền tảng tài chính ổn định và hiệu quả: biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt trên 23% trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép khoảng ~20% mỗi năm. Những chỉ số này phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng tạo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ thị trường. Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty FMCG lớn nhất Việt Nam.

Đặc biệt, từ 2018 đến 2024, MCH đã chi trả xấp xỉ 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tạo dòng tiền bền vững và chính sách chia sẻ giá trị nhất quán với cổ đông, yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư dài hạn.

Một trong những động lực quan trọng tạo nên hiệu quả tài chính bền vững của MCH là năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), với "Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Người tiêu dùng" được xem là "trái tim" của đổi mới sản phẩm tại MCH. Trong giai đoạn 2017–2024, các sản phẩm phát kiến đóng góp khoảng 20% vào doanh thu, phản ánh tốc độ hấp thụ sản phẩm mới của thị trường và khả năng tạo tăng trưởng bổ sung từ danh mục cải tiến. Tính đến nay, MCH đã phát triển hơn 1.200 sản phẩm phát kiến kể từ năm 2002, bao phủ nhiều phân khúc từ gia vị, thực phẩm tiện lợi đến đồ uống và chăm sóc cá nhân.

Hiệu quả R&D này đến từ triết lý cốt lõi của Masan Consumer: "tạo ra sản phẩm tốt nhất bằng việc sử dụng ít tài nguyên nhất". Các phát kiến không chỉ làm mới danh mục mà còn góp phần mở rộng biên lợi nhuận, củng cố nền tảng tài chính, hỗ trợ MCH duy trì kết quả cao xuyên chu kỳ và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc

Để chuyển hóa sức mạnh thương hiệu và chiến lược cao cấp hóa thành kết quả kinh doanh bền vững, Masan Consumer đã xây dựng một mạng lưới phân phối sâu rộng nhất ngành FMCG Việt Nam, tiếp cận người tiêu dùng qua gần 500.000 điểm bán truyền thống và 10.000 điểm bán hiện đại.

Trên nền tảng đó, mô hình "Phân phối trực tiếp" (Retail Supreme) ra đời năm 2024 như một bước chuyển chiến lược, đánh dấu nỗ lực chủ động của Masan Consumer trong việc kiểm soát điểm bán, hiện đại hóa hệ thống phân phối và đặt nền móng tăng trưởng cho thập kỷ tiếp theo.

Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp hơn với nhà bán lẻ và người tiêu dùng, mà còn tạo ra dòng dữ liệu vận hành có hệ thống, hỗ trợ tối ưu danh mục, trưng bày và hiệu suất bán hàng. Đó cũng là bước tiến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn 10 năm của MCH: xây dựng một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu – nhà bán lẻ – người tiêu dùng, liền mạch từ offline đến online.

Go Global – Mang văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới

Hoàn thiện bức tranh các trụ cột tăng trưởng cũng là lúc Masan Consumer bước vào chiến lược vươn ra thế giới một cách rõ ràng hơn. Masan Consumer đang từng bước hiện thực hóa chiến lược "Go Global", mở rộng dấu ấn tại hơn 26 quốc gia với các sản phẩm như nước mắm, tương ớt, phở, cà phê mang thương hiệu Việt. Việc có mặt tại những thị trường hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc không chỉ mở rộng doanh thu quốc tế, mà còn góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, đúng với tinh thần "Make Vietnamese foods global foods" mà Ban Lãnh đạo nhiều lần chia sẻ.

Doanh thu quốc tế tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm trong giai đoạn 2022–2024, trong khi biên lợi nhuận hoạt động từ thị trường nước ngoài đạt khoảng 30% năm 2024, cho thấy hiệu quả kinh doanh tích cực của chiến lược Go Global. Đóng góp doanh số từ thị trường quốc tế cũng đang tăng nhanh, từ 1% năm 2020 lên 5% năm 2025 và hướng tới mục tiêu 10–20% trong các năm tới.

Masan Consumer hội tụ đầy đủ các yếu tố của một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững: hệ sinh thái thương hiệu mạnh, chiến lược cao cấp hóa rõ ràng, mạng lưới phân phối sâu rộng, mô hình tài chính hiệu quả, chính sách cổ tức hấp dẫn và đội ngũ lãnh đạo, nhân sự có chiều sâu, cam kết dài hạn. Việc niêm yết HOSE không chỉ là cột mốc về mặt thủ tục, mà còn là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi các trụ cột nói trên sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, giúp MCH tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cả người tiêu dùng lẫn cổ đông trong nhiều năm tới.