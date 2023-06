Cổ phiếu một công ty chứng khoán tăng 50% sau hơn một tháng, lãnh đạo và người có liên quan muốn mua vào lượng lớn

Ông Nguyễn Đức Anh – thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS) vừa đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu HBS. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8/6 đến 7/7, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Hiện tại, ông Đức Anh đang nắm giữ 5,8 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 17,58%).

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Lê Xuân Tùng, em ruột ông Lê Đình Dương – Phó Chủ tịch HĐQT cũngđăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu HBS. Ông Tùng hiện chưa sở hữu cổ phiếu HBS trong khi ông Dương đang là cổ đông lớn nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu tương ứng 15,15% vốn tại HBS.

Số cổ phiếu trên được ông Dương mua vào thông qua phương thức thoả thuận hồi cuối năm ngoái – giai đoạn cổ phiếu HBS đang ngụp lặn dưới vùng đáy sau khi đã giảm hơn 70% từ đỉnh. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Nguyễn Anh Đức – thành viên HĐQT công ty cũng mua vào 5,8 triệu cổ phiếu HBS để trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17,58% cổ phần.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS đang có nhịp tăng mạnh từ cuối tháng 4, thậm chí còn tăng kịch trần phiên 7/6, lên 8.200 đồng/cp. Chỉ trong vòng hơn một tháng, cổ phiếu này đã tăng hơn 50% qua đó leo lên mức cao nhất trong gần một năm. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, ông Đức Anh và ông Tùng sẽ phải chi ra lần lượt khoảng 20 tỷ và 26 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm, HBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 3,2 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 5,7 lần cùng kỳ lên hơn 6,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, HBS lãi ròng 4 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý 1 năm ngoái. Theo giải trình, lợi nhuận giảm là do đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính.