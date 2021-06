Cổ phiếu MSB được cấp margin từ 24/6, Ngân hàng ước lãi 2.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cao gấp 3 lần cùng kỳ

Cổ phiếu MSB niêm yết trên sàn HSX từ ngày 23/12/2020 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 17.000 đồng/cp, tăng hơn 13% so với mức giá tham chiếu chào sàn là 15.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6/2021, giá cổ phiếu của MSB là 28.400 đồng/cp, tăng 67% so với giá đóng cửa phiên chào sàn và 51% so với thời điểm đầu năm 2021.



MSB được phép cấp Margin do đáp ứng được điều kiện niêm yết đủ 6 tháng trên HSX và thỏa mãn các tiêu chí khác như: Kết quả kinh doanh có lãi theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 và kỳ báo cáo tài chính Quý I/2021; Báo cáo tài chính hợp nhất của MSB được soát xét, kiểm toán và được chấp nhận toàn phần bởi Công ty kiểm toán KPMG cũng như MSB đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và báo cáo tài chính Quý I/2021 theo đúng quy định. Đồng thời, cổ phiếu MSB không thuộc diện bị cảnh báo, bị kiểm soát, bị kiểm soát đặc biệt, bị tạm ngừng giao dịch hoặc trong diện bị hủy niêm yết theo quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán.

Trước đó, mặc dù chưa đủ thời gian niêm yết 6 tháng nhưng cổ phiếu MSB vẫn lọt rổ VN Diamond trong kỳ cơ cấu cuối tháng 4/2021 do đảm bảo được các tiêu chí khác về vốn hóa thị trường, giá trị giao dịch hàng ngày và tỷ lệ sở hữu nước ngoài. MSB cũng được đánh giá là một trong những cổ phiếu có mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc các cổ phiếu ngân hàng tầm trung ở giai đoạn hiện tại với mức P/E và P/B thấp hơn mức bình quân ngành.

MSB có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm với lợi nhuận quý I tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đến 31/3/2021 của ngân hàng ở mức 186.907 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, đứng thứ tư trong số các ngân hàng tầm trung. Mặc dù chịu tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng theo lãnh đạo ngân hàng này, số liệu ước tính cho 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB dự tính đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 85% kế hoạch năm 2021.

Với tình hình thực hiện đến thời điểm hiện tại và với các chiến lược phù hợp cho giai đoạn 6 tháng cuối năm kèm theo kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, MSB hoàn toàn có thể đẩy mạnh kinh doanh để vượt kế hoạch đã đề ra.

Ngân hàng cũng đang triển khai việc tăng vốn thêm 30% từ việc chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu, dự tính sẽ được thực hiện xong trong quý 3 năm nay. Sau khi thực hiện, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng.

Theo giới phân tích, hiện tại cổ phiếu MSB đang thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư với khối lượng giao dịch ấn tượng so với mặt bằng các cổ phiếu mới niêm yết. Với mức giá còn khá hấp dẫn khi so sánh với tốc độ tăng giá của cổ phiếu ngành ngân hàng, trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng của một ngân hàng tầm trung có nhiều biến chuyển chiến lược, kỳ vọng sau khi được cấp margin, cổ phiếu MSB sẽ có những chuyển biến mới.