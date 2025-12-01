Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) được nhà đầu tư “gom” ồ ạt trở lại

Cụ thể, kết phiên 18/12, giá cổ phiếu QCG ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,29% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 7,6 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, nhiều thời điểm trong phiên giao dịch, dư mua trần của mã cổ phiếu bất động sản này tăng lên mức hàng triệu đơn vị.

Cổ phiếu QCG có đà tăng bứt phá ngay sau thông tin ĐHĐCĐ Quốc Cường Gia Lai vừa chính thức thông qua kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2025.

Cụ thể, ngày 17/12, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch thoái vốn và hợp tác kinh doanh với tỷ lệ tán thành đạt 61,74%.

Nghị quyết mới được thông qua mở đường cho ban lãnh đạo công ty thực hiện hai chiến lược then chốt trong 2025:

Thứ nhất, thoái vốn tại các công ty con và công ty thành viên. Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm 2025. Mức giá chuyển nhượng được ấn định theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ có đơn vị thẩm định giá độc lập tham gia. Đáng chú ý, đối tượng nhận chuyển nhượng được mở rộng tối đa, bao gồm cả các bên có liên quan với công ty, miễn là đảm bảo năng lực tài chính.

Thứ hai, mở cửa dự án cho đối tác. Cổ đông cũng chấp thuận cho Quốc Cường Gia Lai hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài, bao gồm cả bên liên quan.

Động thái tái cơ cấu này được xem là bước đi nhằm sắp xếp lại tài chính, trong đó có mục tiêu thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island – doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (giá trị 2.882 tỷ đồng).

"Quay xe" ngoạn mục, cổ phiếu QCG được nhà đầu tư "gom" ồ ạt trở lại trong phiên 18/12.

Trước đó, cổ phiếu QCG trải qua 2 phiên nằm sàn (giảm 6,91% ở phiên 16/12 và giảm 6,86% ở phiên 17/12), cùng dư bán sàn hàng triệu đơn vị.

Đà “lao dốc” của cổ phiếu QCG xuất hiện ngay sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra kết luận, bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cách xa kế hoạch năm Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần tăng 46%, lên 354 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 4 lần so với cùng kỳ, lên 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số trên vẫn còn cách xa kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, với doanh thu 2.000 tỷ đồng và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.



