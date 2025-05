Cổ phiếu thủy sản, dệt may tiếp tục tăng "bốc đầu" sau tín hiệu tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/5, nhóm cổ phiếu thủy sản, dệt may tiếp tục diễn biến tích cực của phiên hôm trước. Tính đến hiện nay, cổ phiếu nhóm dệt may đã có nhiều cổ phiếu tăng cao như HTG tăng trần, VGG tăng 6,9%, TCM tăng 6,2%, TNG tăng 6%, ... và nhóm thủy sản có IDI tăng 4,9%, VHC tăng 4,6%, FMC tăng 3,7%, ...

Nhóm cổ phiếu dệt may

Nhóm cổ phiếu thủy sản

Phiên hôm qua nhiều cổ phiếu dòng dệt may, thủy sản đồng loạt tăng trần trước thông tin tích cực về thuế quan. 

Theo thông tin từ Reuters, trả lời các phóng viên trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một ở New Jersey, Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 29/4 rằng Mỹ "không nhất thiết cần một ngành công nghiệp dệt may bùng nổ". 

"Chúng tôi không muốn sản xuất giày thể thao và áo phông. Chúng tôi muốn sản xuất thiết bị quân sự, những thứ lớn lao, những thứ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bằng máy tính", ông Trump cho biết.

"Thành thật mà nói, tôi không muốn sản xuất áo phông hay tất. Chúng tôi có thể làm điều đó rất tốt ở những địa điểm khác. Thay vào đó, chúng tôi đang muốn sản xuất chip, máy tính và nhiều thứ khác, cũng như xe tăng và tàu chiến".

Với tuyên bố trên, các nước đang có lượng hàng dệt may xuất sang Mỹ lớn có thể hưởng lợi. Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam.

Về ngành dệt may, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2025, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,07 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Tính chung, trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 4 tháng/2025 đạt 11,76 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng 1,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, tại Hội thảo chuyên đề tháng 5 do Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức, nhận định về các cơ hội của thị trường, TS. Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex nhận định, 6 tháng đầu năm thị trường ngành May có nhiều cơ hội về đơn hàng, thậm chí có thể kéo dài tới hết quý 3/2025.

Đối với ngành thủy sản, theo VASEP, tháng 4/2025, xuất khẩu hải sản của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng. Tính luỹ kế 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.