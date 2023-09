Cổ phiếu thủy sản đón tín hiệu tích cực từ xuất khẩu

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 8 ước đạt 846 triệu USD, vẫn thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm trước nhưng là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong 6 tháng qua. Đây cũng là mức doanh số cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt gần 5,8 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cá tra trong tháng 8 đạt 167 triệu USD, ghi nhận mức sụt giảm ít nhất trong 6 tháng; lũy kế 8 tháng gần 1,2 tỷ USD, giảm 34%. Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc ghi nhận mức âm 65% vào tháng 1 thì đến tháng 7 còn âm 7% mở ra kỳ vọng phục hồi vào các tháng cuối năm.

Mặt hàng tôm chưa có sự đột phá nhưng doanh số 3 tháng gần đây cao hơn hẳn các tháng đầu năm, sự khởi sắc thể hiện rõ ở thị trường Mỹ. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có tín hiệu tăng từ tháng 3 nhưng không duy trì được đà tăng liên tục.

Vasep cho rằng xuất khẩu hải sản có thể có chiều hướng khả quan hơn nếu sau chương trình thanh tra của EC vào tháng 10 đối với hải sản khai thác kết quả đánh giá tích cực. Tuy nhiên, về góc độ tiêu thụ thì tôm và hải sản cũng có hy vọng lạc quan về sự hồi phục của các thị trường, cũng những biến động khác.

Sau tin Nhật Bản xả nước thải nhiễm hạt nhân, có thể người tiêu dùng Nhật sẽ thận trọng với tiêu thụ thủy sản nội địa, do vậy sẽ tìm đến thủy sản nhập khẩu nhiều hơn. Các thị trường khác cũng cân nhắc việc nhập khẩu từ Nhật Bản và các nước láng giềng của Nhật, tạo cơ hội cho thủy sản Việt Nam.

Theo Vasep, những thông tin trên, cùng với dấu hiệu kinh tế hồi phục ở một số thị trường sẽ đem lại hy vọng cho xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm, với dự báo lạc quan doanh số xuất khẩu cả năm 2023 có thể đạt trên 9 tỷ USD, giảm 18% so với năm 2022.

Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm với rất nhiều khó khăn, nhu cầu yếu khiến doanh thu và lợi nhuận giảm. Đa phần đều báo cáo doanh thu giảm từ 10% đến 50%, lợi nhuận giảm từ 20% đến 90%. Thậm chí "vua tôm" Minh Phú (UPCoM: MPC) báo lỗ 86 tỷ đồng.





Trong tháng 7 và 8, với đà phục hồi chung của thị trường, một vài doanh nghiệp cho biết doanh số có sự cải thiện so với các tháng nửa đầu năm, có đơn vị tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm, Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) báo cáo doanh thu giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng giảm 27% xuống 112 tỷ đồng. Bước qua tháng 7, doanh nghiệp đạt doanh số 21,3 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với tháng 6. Tháng 8 tiếp tục tăng so với tháng 7 lên 22,4 triệu USD và đã tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước (22,1 triệu USD). Đây là tháng đầu tiên có mức tăng trưởng dương trong năm.

Lũy kế 8 tháng, doanh số tiêu thụ còn giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty tôm cho biết với nền tảng hợp đồng đang có, doanh nghiệp kỳ vọng con số giảm có thể thu hẹp về 10% tại thời điểm kết thúc năm.

SSI Research cho rằng thời kỳ khó khăn nhất của Sao Ta có thể đã qua, lợi nhuận nửa cuối năm dự báo tăng cao hơn nửa đầu năm và cùng kỳ năm trước.

Sản lượng và giá bán cùng giảm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu giảm 34% xuống 4.945 tỷ đồng và lợi nhuận ròng giảm 51% xuống 658 tỷ đồng. Xét theo quý, doanh thu và lợi nhuận quý II đều có sự cải thiện so với quý I.

VNDirect dự đoán Vĩnh Hoàn có thể ghi nhận tăng trưởng dương trở lại từ quý IV. Động lực đến từ lạm phát hạ nhiệt và mức tồn kho giảm tại Mỹ, nhu cầu tăng phục vụ kỳ nghỉ lễ cuối năm tại các thị trường xuất khẩu lớn và so với nền thấp quý IV/2022.

Trong bản tin IR tháng 7, Vĩnh Hoàn cho biết doanh thu tháng 7 tiếp tục giảm 28% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 2% so với tháng trước, đạt 865 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu sang thị trường chính như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc giảm từ 24% đến 54% so với tháng 7/2022. Ngược lại, doanh thu nội địa tăng 53% nhưng tỷ trọng đóng góp mới 31,2% nên chưa thể bù đắp sụt giảm trong xuất khẩu.

Đa phần các công ty chứng khoán đều có nhận định khả quan về triển vọng doanh nghiệp thủy sản nửa cuối năm nhờ nhu cầu tăng cao cho mùa lễ hội cuối năm, Trung Quốc cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản…

Trước tín hiệu tín cực từ xuất khẩu, nhóm cổ phiếu thủy sản đồng loạt khởi sắc từ nửa cuối tháng 8. Cổ phiếu VHC tăng từ 69.000 đồng/cp lên 78.300 đồng/cp tính từ phiên 22/8. Cùng thời gian, FMC tăng từ 45.000 đồng/cp lên 51.200 đồng/cp, ANV tăng từ 30.600 đồng/cp lên 36.650 đồng/cp, CMX tăng từ 9.800 đồng/cp lên 11.150 đồng/cp…