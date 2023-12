Cổ phiếu trên TTCK một quốc gia châu Á tăng gần 600%, giành ‘quán quân’ thế giới 2023

Cơn cuồng pin xe điện của các nhà kinh doanh bán lẻ Hàn Quốc đã châm ngòi cho đợt tăng giá phi mã của một nhà sản xuất cathode (cực âm). Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty này trở thành cổ phiếu tăng trưởng tốt bậc nhất thế giới năm 2023.

Cụ thể, cổ phiếu của Ecopro Co. đã đánh bại tất cả 2.647 công ty trong chỉ số Bloomberg World Index, với mức tăng 571% trong năm 2023. Cổ phiếu Ecopro cao hơn 200% so với vị trí á quân là Kum Yang Co., một công ty khác của Hàn Quốc cũng là trung tâm của cơn sốt xe điện.

Ecopro là ví dụ điển hình của sự phấn khích gây ra biến động giá cổ phiếu tại Hàn Quốc. Kết quả này là sự kết hợp của nhiều yếu tố: xu hướng thay đổi của các nhà đầu tư cá nhân, sự lạc quan của những người có sức ảnh hưởng trên YouTube. Ngoài ra, các đổi thủ cạnh tranh từ Trung Quốc lại đang phải đối mặt với sự giám sát từ phía Mỹ. Tất cả điều này góp phần khiến các nhà sản xuất và cung cấp pin của Hàn Quốc trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Giá cổ phiếu Ecopro

Nửa đầu năm nay, công ty đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt, từ 110.000 won vào đầu năm 2023 lên gấp 10 lần trong vòng 7 tháng. Giá cổ phiếu tăng như tên lửa thu hút các nhà đầu tư và khiến những người bán khống đặt cược giá giảm phải thất vọng.

Trước khi có lệnh cấm bán khống gần đây, Ecopro là một trong những cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất ở Hàn Quốc. Ngày 21/12, vào lúc 3h chiều theo giờ địa phương, cổ phiếu này giao dịch ở mức 691.000 won tại Seoul. Vốn hoá thị trường vào khoảng 14 tỷ USD. Cổ phiếu này vẫn đang giao dịch với mức định giá gấp 96 lần thu nhập hàng năm.

Cổ phiếu được hưởng lợi từ kỳ vọng số đơn đặt hàng pin xe điện gia tăng vào đầu năm nay. Nhưng đà tăng vẫn tiếp diễn ngay cả khi một số nhà phân tích hạ thấp triển vọng về nhu cầu. Các cổ phiếu hiện đã giảm gần 50% so với mức đỉnh tháng 7 và cổ phiếu hiện có hai khuyến nghị bán, một khuyến nghị giữ và không khuyến nghị mua.

Bảng xếp hạng của Bloomberg

Cổ phiếu Ecopro tăng giá cũng tạo ra khối tài sản khổng lồ cho người sáng lập Lee Dong-chae. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông và gia đình đã tăng khoảng 3,3 tỷ USD trong năm nay, lên 3,6 tỷ USD.

Riêng cổ phiếu của Adaro Minerals Indonesia giảm 19% trong năm nay. Năm 2022, đây là cổ phiếu quán quân với mức tăng 1.595%.

Theo Bloomberg