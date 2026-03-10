Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu Vietjet giảm gần 30% từ đỉnh, con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đăng ký mua vào 2 triệu đơn vị

10-03-2026 - 17:28 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, ước tính chi hơn 310 tỷ đồng ngay trước ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo thông báo giao dịch công bố ngày 10/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, vừa đăng ký mua vào 2.000.000 cổ phiếu VJC nhằm mục đích tăng sở hữu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/03/2026 đến ngày 11/04/2026 thông qua phương thức giao dịch trên sàn và thỏa thuận.

Hiện tại, ông Victor đang nắm giữ 69.145 cổ phần VJC, tương ứng tỷ lệ 0,01%. Nếu giao dịch mua diễn ra trọn vẹn, lượng cổ phiếu VJC mà cá nhân này nắm giữ sẽ tăng lên 2.069.145 đơn vị, tương đương 0,35% vốn điều lệ của hãng hàng không. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang trực tiếp sở hữu 47.470.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,02%.

Động thái đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu của người có liên quan đến ban lãnh đạo xuất hiện trong bối cảnh thị giá VJC đang có nhịp điều chỉnh từ mức đỉnh hơn 200.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi cuối năm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/03/2026, cổ phiếu VJC đóng cửa ở mức 155.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 1.429.000 đơn vị. Tạm tính theo mức giá thị trường này, con trai Chủ tịch Vietjet sẽ cần chi khoảng 310 tỷ đồng để hoàn tất mua vào lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Đáng chú ý, khoảng thời gian thực hiện giao dịch của ông Victor bao trùm thời điểm hãng hàng không này chốt quyền tham dự cuộc họp đại hội cổ đông. Cụ thể, Hội đồng quản trị Vietjet đã ban hành nghị quyết thông qua ngày 30/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30/04/2026, địa điểm và nội dung cụ thể sẽ được công ty thông báo chi tiết trong thư mời họp gửi đến các cổ đông.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

