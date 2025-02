Cổ phiếu Vietnam Airlines bất ngờ tăng kịch trần, vốn hoá có thêm 4.200 tỷ đồng chỉ sau 1 phiên, điều gì đang diễn ra?

Trong phiên 14/2, cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) trở thành điểm nhấn khi bật tăng kịch trần lên mốc 29.150 đồng/cp, mức giá cao nhất trong gần 2 tháng qua. Dù giá tăng nóng nhưng cổ phiếu này vẫn "cháy hàng" với dư mua giá trần lên đến hơn 1,1 triệu đơn đơn vị.

Đi kèm đà tăng của thị giá thanh khoản của HVN cũng bùng nổ với gần 5,2 triệu cổ phiếu được "sang tay", gấp 5 lần khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Vốn hóa thị trường của Vietnam Airlines theo đó cũng vượt mức 64.500 tỷ đồng, tăng thêm xấp xỉ 4.200 tỷ chỉ sau 1 phiên giao dịch.

Cổ phiếu hãng hàng không quốc gia tăng tốc sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực. Mới đây nhất, Vietnam Airlines thông báo từ ngày 30/3 tới đây sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh (Trung Quốc) thông qua sân bay lớn nhất thế giới với tên gọi Bắc Kinh Đại Hưng.

Với việc mở thêm đường bay mới, Vietnam Airlines sẽ khai thác tổng cộng 6 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm Hà Nội - Bắc Kinh, Thành phố - Đại Hưng (Bắc Kinh), Hà Nội - Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh - Thượng Hải, Hà Nội - Quảng Châu, Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Châu. Tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia đạt 40 chuyến mỗi tuần, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách hai nước.

“Việc mở mới và tăng tần suất các chuyến bay tới Bắc Kinh không chỉ mở ra cơ hội du lịch và giao thương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đồng thời khẳng định vị thế của Hãng hàng không Quốc gia trong việc kết nối Việt Nam với thị trường trọng điểm Trung Quốc và trong khu vực châu Á”, đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Sân bay Quốc tế Đại Hưng là một trong những công trình hàng không hiện đại bậc nhất thế giới, được thiết kế nhằm giảm tải cho sân bay quốc tế Bắc Kinh và trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng của khu vực.

Bên cạnh thông tin hỗ trợ, đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc. Tính chung cả năm 2024, hãng hàng không quốc gia ghi nhận 105.787 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,5% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 7.267 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ 5.632 tỷ đồng của năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất Vietnam Airlines ghi nhận kể từ khi cổ phần hoá vào năm 2015, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 năm thua lỗ liên tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kết quả đột biến của năm 2024 là nhờ trong 2 quý đầu năm được giảm nợ và hoãn nợ. Đến quý 3/2024 và quý 4/2024 doanh nghiệp này đã hoạt động ổn định trở lại. Tuy vậy, tại thời điểm 31/12/2024 Vietnam Airlines vẫn đang lỗ lũy kế 34.307 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của hãng bay này âm hơn 10.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt mức 58.064 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 95.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.176 tỷ đồng. Hãng dự kiến vận chuyển 25,4 triệu lượt khách và 33.300 tấn hàng hóa.

Trong một diễn biến liên quan, Vietnam Airlines cũng mới thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 sau ngày 13/2/2025, ngày cụ thể sẽ thông báo sau. Danh sách cổ đông dự họp vẫn giữ theo danh sách đã chốt vào ngày 26/12/2024.

Đây là lần thứ 2 Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thay đổi thời gian họp. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian tổ chức đại hội được ấn định là ngày 21/1/2025. Tuy nhiên gần tới thời điểm trên, HĐQT Vietnam Airlines đã lùi ngày họp xuống 13/2/2025 với lý do kế hoạch công tác của lãnh đạo tổng công ty thay đổi.

Vietnam Airlines triệu tập ĐHĐCĐ bất thường ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội về phương án tăng vốn thêm 22.000 tỷ đồng. Cuối tháng 11/2024, Quốc hội đã thông qua các giải pháp để gỡ khó cho hãng hàng không từ ảnh hưởng của đại dịch. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.000 tỷ đồng theo hai giai đoạn, khi đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán.