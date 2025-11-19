Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài

19-11-2025 - 06:46 AM | Xã hội

Bị can Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài nêu trên.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị can Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi đăng ký HKTT: Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

