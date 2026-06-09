Cơ quan Thuế phát thông báo mới đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cả nước

Thông tin từ Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD/CNKD) thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với HKD/CNKD.

Theo đó, trường hợp HKD/CNKD có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo khi phát sinh một trong các trường hợp gồm:

- Thành lập thêm địa điểm kinh doanh;

- Thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh;

- Tạm ngừng hoạt động;

- Khôi phục hoạt động trước thời hạn;

- Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Đây là những trường hợp bắt buộc nhằm đảm bảo cơ quan thuế cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của người nộp thuế.

Về thời hạn, trường hợp có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, thời hạn 10 ngày làm việc được tính từ ngày phát sinh sự kiện tương ứng.

Việc thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC. Người nộp thuế sử dụng Mẫu số 01/TB-ĐĐKD để thực hiện kê khai và gửi cơ quan thuế.

Nội dung hồ sơ bao gồm các thông tin như: tên địa điểm kinh doanh, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh chính, ngày bắt đầu hoạt động, mã địa điểm kinh doanh (nếu có), cùng thông tin về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động tùy từng trường hợp.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn phải kê khai đầy đủ, chính xác theo mẫu biểu quy định.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt trụ sở chính, không nộp tại nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong các hình thức: nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công; gửi qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp điện tử qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tại https://dichvucong.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chủ động rà soát và thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Việc tuân thủ không chỉ giúp đảm bảo nghĩa vụ pháp lý về thuế, mà còn góp phần hạn chế rủi ro vi phạm hành chính, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử và hoạt động kinh doanh ổn định, minh bạch.