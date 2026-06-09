Cọc gần nửa tỷ đồng mua căn chung cư 90 m² ở tầng 34, người đàn ông phát hiện sự thật bẽ bàng sau gần 4 năm

Người đàn ông họ Shen, đến từ tỉnh Thiểm Tây, đã mua một căn hộ mới xây ở một ngôi làng gần thành phố Tây An vào năm 2013.

Ông đã mua một căn hộ rộng 90 mét vuông ở tầng 34 của một tòa nhà với giá 2.646 nhân dân tệ (10,2 triệu VNĐ) mỗi mét vuông.

Giá nhà ở đây chỉ bằng khoảng 1/3 giá nhà trung bình, vì khu dân cư này chỉ có quyền sở hữu tài sản hạn chế. Căn hộ có quyền sở hữu hạn chế là tên gọi không chính thức cho một loại nhà ở "thị trường xám" được xây dựng bất hợp pháp trên đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể. Các dự án xây dựng trái phép này chiếm dụng đất nông thôn bị bỏ hoang trong quá trình đô thị hóa của Trung Quốc.

Những căn hộ như vậy không thể bán lại và không được pháp luật bảo vệ. Nhưng người ta vẫn mua chúng vì giá rẻ.

Shen đã trả khoản tiền đặt cọc ban đầu là 117.700 nhân dân tệ (457 triệu VNĐ) cho chủ đầu tư vào năm 2013.

Theo thông tin được biết, chủ đầu tư đã nói với ông rằng các giấy phép cần thiết để xây dựng dự án sẽ được hoàn tất sau.

Trên thực tế, các bất động sản bất hợp pháp không thể được cấp giấy chứng nhận đầy đủ. Shen đã ký hợp đồng với chủ đầu tư, trong đó cam kết bàn giao nhà vào năm 2015.

Shen trở lại nơi làm việc ở Bắc Kinh và phát hiện ra rằng công trình vẫn chưa hoàn thành đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Năm 2017, chủ đầu tư thông báo với ông rằng tòa nhà đã hoàn thành và yêu cầu ông thanh toán số tiền còn thiếu. Shen nói với họ rằng ông sẽ thanh toán khi họ giao chìa khóa cho ông.

Vài tháng sau, họ nói với Shen rằng tòa nhà nơi ông mua căn hộ chỉ có 32 tầng. Ban đầu họ đề nghị cho Shen một căn hộ ở tầng 32, nhưng lúc đó Shen chưa có đủ tiền thanh toán. Hai tháng sau, họ thông báo với anh rằng căn hộ ở tầng 32 đã không còn nữa.

Shen đã phải nộp đơn xin hoàn tiền, nhưng chủ đầu tư nói với ông rằng họ không có tiền và yêu cầu ông chờ.

Năm 2020, họ hoàn trả cho Shen 20.000 nhân dân tệ (77 triệu VNĐ), thêm 50.000 nhân dân tệ vào năm 2022, rồi sau đó không trả lời điện thoại của Shen.

Shen đã nhờ đến chính quyền thành phố Tây An tiến hành hòa giải.

Chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư phải trả lại khoản tiền đặt cọc 47.700 nhân dân tệ (185 triệu VNĐ) mà họ vẫn còn nợ Shen, cộng thêm 27.000 nhân dân tệ tiền lãi.

Thỏa thuận cũng yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường 47.000 nhân dân tệ nếu không thanh toán được khoản tiền nợ và lãi suất cho ông Shen. Tuy nhiên, tính đến tháng 5 năm nay, Shen vẫn chưa nhận được khoản tiền hoàn trả thêm từ chủ đầu tư.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận về những rủi ro khi mua căn hộ có quyền sở hữu hạn chế.

"Những căn hộ có quyền sở hữu hạn chế thì rẻ, nhưng lại có nhiều vấn đề. Người đàn ông đó không may mắn nhưng không có cách nào giúp được anh ta cả," một người nói.

Theo SCMP