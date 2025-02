'Cơn bão' cúm mùa càn quét toàn thế giới

Mùa cúm 2024-2025 đang hoành hành tại nhiều quốc gia như Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc... với tốc độ đáng báo động. Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 7/2, nước này đã ghi nhận ít nhất 24 triệu ca mắc bệnh, 310.000 ca nhập viện điều trị và 13.000 ca tử vong do cảm cúm.

Theo dữ liệu hằng tuần từ Viện Y tế công cộng Bỉ (Sciensano), tỷ lệ người đến khám vì các triệu chứng giống cúm đã lên tới gần 1.200 ca trên 100.000 dân. Con số này được đánh giá là đặc biệt cao và có thể còn lớn hơn do dữ liệu chưa đầy đủ. Tình trạng quá tải đang đặt áp lực lớn lên hệ thống y tế khi số ca nhập viện do cúm hiện ở mức 6,6/100.000 dân. Dù giảm nhẹ so với tuần trước, các bệnh viện vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), dịch cúm đang khuấy đảo cuộc sống của người dân tại đây. Theo CDC Đài Loan, trong tuần cuối tháng 1, số người tìm đến cơ sở y tế vì các triệu chứng giống cúm đã vượt mốc cao nhất trong vòng 10 mùa dịch gần đây. Số ca có các triệu chứng giống cúm đã lên tới hơn 162.000 chỉ trong 1 tuần cuối tháng 1. Còn tính từ ngày 21/1 đến đầu tuần qua, khu vực này cũng báo cáo 142 ca cúm nặng và 25 ca tử vong.

Tại Nhật Bản, tính đến cuối tháng 1, Nhật Bản đã ghi nhận 9,5 triệu ca nhiễm cúm trong mùa cúm này. Hiện tại, tình trạng quá tải và khan hiếm thuốc điều trị cúm tại các cơ sở y tế đã giảm bớt khi số ca mắc cúm mới đã giảm nhanh so với thời kỳ đỉnh dịch vào cuối tháng 12.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh cúm vẫn là một căn bệnh có thể gây tử vong, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân có bệnh lý nền.

Vì vậy, việc tiêm vaccine phòng cúm được khuyến khích, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Tổ chức Y tế Thế giới và các Hiệp hội về bệnh hô hấp, tim mạch... đưa ra khuyến cáo những đối tượng như: người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, người mắc các bệnh nền, bệnh mạn tính, bệnh ung thư, phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi... nên chủ động tiêm phòng cúm hằng năm để phòng bệnh.

Giới chuyên môn cũng cảnh báo những người mắc bệnh mạn tính nên cân nhắc khi đến các quốc gia đang có đợt bùng phát cúm và cần ghi lại số điện thoại cấp cứu cũng như mua bảo hiểm trước khi khởi hành.