Cơn bão DeepSeek càn quét cổ phiếu công nghệ: FPT “bay” 10.000 tỷ vốn hóa, nối gót các “big tech” NVIDIA, Microsoft,…

Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ DeepSeek đến từ Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư công nghệ toàn cầu. Sự xuất hiện của cái tên này ngay lập tức khiến cổ phiếu của hàng loạt “bigtech” như NVIDIA, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ Google),… lao dốc mạnh. Chỉ riêng “gã khổng lồ” ngành chip bán dẫn NVIDIA đã “bốc hơi” 600 tỷ USD vốn hóa.

Cú sốc mang tên DeepSeek ập đến đúng vào thời điểm chứng khoán Việt Nam đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Ngay sau khi mở cửa trở lại ngày 3/2, thị trường đã chìm trong sắc đỏ với tâm điểm là cú rơi hơn 4% của cổ phiếu FPT. Một số cổ phiếu công nghệ khác như CMC Corp (mã CMG), VNG (mã VNZ),… cũng đều giảm sâu. Giá trị vốn hóa của tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam bị thổi bay 10.000 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng.

Thời gian qua, FPT có nhiều hợp tác sâu rộng với NVIDIA và được giới phân tích kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn từ sự phát triển mạnh mẽ của AI trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của DeepSeek như một gáo nước lạnh dội vào triển vọng này khi gây ra lo ngại sẽ làm suy giảm giá trị của ngành AI và tạo ra cạnh trạnh khốc liệt.

Tuy nhiên, mức chi phí mà DeepSeek giới thiệu vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Một số chuyên gia nhận định DeepSeek đã biết cách tối ưu huấn luyện mô hình AI của mình với chi phí thấp, nhưng 6 triệu USD chưa thực sự là con số cuối cùng. Yann LeCun, Giám đốc AI của Meta, nói có "hiểu lầm lớn" khi so sánh việc các công ty Mỹ chi hàng tỷ USD vào AI với DeepSeek.

“Có sự hiểu lầm lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Phần lớn trong số hàng tỷ USD đó được đầu tư vào cơ sở hạ tầng để 'suy luận', không phải để đào tạo. Việc chạy dịch vụ trợ lý AI cho hàng tỷ người đòi hỏi rất nhiều tính toán. Khi bạn đưa khả năng hiểu video, lý luận, bộ nhớ quy mô lớn và các khả năng khác vào hệ thống AI, chi phí suy luận sẽ tăng lên. Vì thế, phản ứng của thị trường đối với DeepSeek là thiếu cơ sở”, LeCun viết trên mạng xã hội Threads tuần trước.

Chưa thể đánh giá chính xác tác động của “cơn bão” DeepSeek đến FPT nhưng rõ ràng hiệu ứng trong ngắn hạn là khó tránh khỏi. Thêm nữa, áp lực chốt lời trên cổ phiếu này cũng rất lớn sau giai đoạn tăng bền bỉ và đang neo giá gần đỉnh lịch sử cùng đỉnh giá không rẻ. Dù vậy, FPT vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững vàng với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định ở mức cao.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu đạt 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023. Đây đều là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ đạt 7.849 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.940 đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2023 .

Khối Công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của FPT năm 2024 với 39.110 tỷ đồng doanh thu (chiếm 62%) và 5.229 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chiếm 47%), lần lượt tăng trưởng 24,4% và 25,7% so với cùng kỳ 2023. Mảng Viễn thông đóng góp 28% doanh thu và 33% lợi nhuận trước thuế. Còn lại là Giáo dục, đầu tư và khác.

Trong năm 2024, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 27,4% đạt 30.953 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng đến từ thị trường Nhật (+32,2%) và APAC (+34,8%), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.