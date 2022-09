“Cơn bĩ cực” ở TVC

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, TVC đã ghi nhận số lỗ lũy kế lên tới hơn 288 tỷ đồng, đây là số lỗ đầu tiên sau nhiều năm lãi ròng.



Theo BCTC hợp nhất quý II/2022, TVC ghi nhận doanh thu giảm mạnh 87% xuống 17 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm 78% xuống 22 tỷ đồng do không phát sinh khoản lãi từ hợp tác đầu tư chứng khoán như cùng kỳ năm trước và lãi đầu tư chứng khoán kinh doanh cũng giảm từ 43,4 tỷ đồng về 637 triệu đồng.



Chi phí bán hàng và chi phí quản lý không đáng kể, nhưng chi phí tài chính tăng mạnh từ 32 tỷ lên 305 tỷ đồng, khiến TVC lỗ ròng 288 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần giảm 61% xuống 94 tỷ đồng, TVC lỗ ròng gần 258 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 263 tỷ đồng.

TVC giải thích doanh nghiệp này thua lỗ do thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng giảm mạnh đã khiến hoạt động đầu tư chứng khoán của TVC không đạt kết quả như kỳ vọng, trong khi Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán lớn.

Đáng chú ý, TVC đã đầu tư 1.110 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG, gấp đôi đầu năm nay, nhưng tạm lỗ gần 200 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2022. FPT, MWG là các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo trong danh mục đầu tư của TVC.

Thách thức hệ sinh thái

Theo thông tin mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã qquyết định khởi tố vụ án " Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt- TVB, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với lãnh đạo TVC về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Sau biến cố này, nhà đầu tư tiếp tục dè chừng với các nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái của TVC. Đây chính là điều lý giải vì sao dù nhiều cổ phiếu đã thoát đáy, nhưng họ nhà TVC vẫn đang “dậm chân tại chỗ”.

Tại Việt Nam, hoạt động quản lý tài sản và ủy thác đầu tư còn khá mới mẻ với nhà đầu tư. Hoạt động quản lý tài sản là việc quản lý các khoản đầu tư thay mặt cho nhà đầu tư với mục tiêu nâng cao giá trị tài sản và giúp khách hàng quản trị rủi ro trước biến động của thị trường đầu tư. Đây chính là tệp khách hàng phù hợp cho hoạt động quản lý tài sản và ủy thác đầu tư do TVC cung cấp.

Theo định hướng đến năm 2025, TVC sẽ phát triển tệp khách hàng sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư với quy mô quản lý tài sản lên đến khoảng 20.000 tỷ đồng. Thời gian qua, TVC đã tăng vốn điều lệ đáp ứng tình hình kinh doanh, tuy nhiên với những tội danh thao túng trên thị trường chứng khoán, kinh doanh thua lỗ sẽ là thách thức rất lớn đối với hệ sinh thái này.

Các chuyên gia cho rằng, hệ sinh thái TVC, nếu không khắc phục được tình hình kinh doanh thua lỗ và các vấn đề liên quan thao túng thị trường chứng khoán, sẽ tiếp tục bị nhà đầu tư thận trọng, xa lánh. Đây là thách thức rất lớn đối TVC trong thời gian tới.