Côn Đảo đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026

Ngày 10-2, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier thuộc hãng Compagnie du Ponant (Pháp) đã cập cảng Bến Đầm, đưa hơn 100 du khách quốc tế đến tham quan, khám phá Côn Đảo. Đây là chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên đến Côn Đảo trong năm 2026.

Tàu Le Jacques Cartier có chiều dài 131,46 m, rộng 18 m, mớn nước tối đa 4,7 m, thiết kế hiện đại, sang trọng, chở theo hơn 100 du khách cùng trên 100 thủy thủ đoàn. Tàu xuất phát từ Singapore vào ngày 8-2-2026, Côn Đảo là điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình tham quan Việt Nam.

Du khách quốc tế xuống tham quan Côn Đảo

Ngay khi tàu cập cảng, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức nghi thức đón tiếp trang trọng, hỗ trợ nhanh chóng thủ tục nhập cảnh cho thủy thủ đoàn và du khách. Công tác đón tiếp được thực hiện chu đáo, thể hiện hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.

Trong thời gian lưu lại Côn Đảo, du khách tham quan hệ thống di tích lịch sử, khám phá thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo, trải nghiệm các bãi biển hoang sơ và thưởng thức ẩm thực địa phương. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ được triển khai đồng bộ. Đến 19 giờ cùng ngày, tàu Le Jacques Cartier rời Côn Đảo, tiếp tục hành trình đến TPHCM.

Theo kế hoạch, trong hải trình tại Việt Nam, tàu sẽ đưa du khách tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như TPHCM, Quy Nhơn, Đà Nẵng, vịnh Chân Mây và vịnh Hạ Long.

Việc tàu Le Jacques Cartier lựa chọn Côn Đảo làm điểm dừng chân tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của đặc khu trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Đây cũng là phân khúc khách hạng sang, phù hợp định hướng phát triển Côn Đảo thành điểm đến du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo – vùng đất giàu giá trị lịch sử và thiên nhiên nguyên sơ – đến bạn bè quốc tế.

Theo thống kê, năm 2025, Côn Đảo đón hơn 612.000 lượt khách, trong đó có khoảng 25.600 lượt khách quốc tế. Chuyến tàu Le Jacques Cartier cập cảng ngay đầu năm 2026 được kỳ vọng mở ra một năm tăng trưởng tích cực cho du lịch Côn Đảo.