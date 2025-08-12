Con gái Bảo Anh 2 tuổi đàn hát cực khéo, dân tình hết lời khen ngợi

Mới đây, trên trang cá nhân của cô bé Misumi đã đăng tải một đoạn video cô bé 2 tuổi ngồi đàn và hát ca khúc "Chị ong nâu và em bé". Con gái ca sĩ Bảo Anh rất thuộc lời và hát đúng nhạc của ca khúc dưới sự hướng dẫn của mẹ. Nữ ca sĩ bày tỏ vui vẻ, phấn khích khi thấy con gái vừa đàn, vừa hát một cách chăm chú, say mê.

Con gái của ca sĩ Bảo Anh trổ tài đàn hát cực khéo.

Bảo Anh chia sẻ: " Đàn guitar mà em gảy như đàn tranh. Hát hò dạo này không còn phải mớm lời nữa rồi ". Phía dưới phần bình luận, nhiều dân mạng đã khen ngợi Misumi khi thấy cô bé sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được dự đoán trong tương lai có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp giống như mẹ.

Tháng 4/2024, Bảo Anh công khai có con gái gây bão dư luận. Con gái nữ ca sĩ tên thật là Nguyễn Bảo Thiên Di, chào đời vào khoảng tháng 3/2023. Đến nay, bé Misumi đã hơn 2 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp đặc trưng từ người mẹ nổi tiếng.

Con gái nữ ca sĩ năm nay 2 tuổi, rất đáng yêu, xinh xắn.

" Thiên Di có nghĩa là tự do, còn Bảo là bảo vật. Dù là vật báu nhưng con vẫn sẽ luôn được tự do ", Bảo Anh nói về cái tên của con gái.

Bảo Anh tiết lộ cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ khi có con gái. Nữ ca sĩ thừa nhận: "Khi có em bé tôi giống như được sinh ra một lần nữa và tôi cảm thấy mọi thứ như có sự khởi đầu mới. Tôi chỉ muốn sau khi có con cuộc đời mình tốt đẹp hơn và đứa con sẽ mang đến một chân trời mới vui vẻ, hạnh phúc hơn".

Vẻ đáng yêu của cô bé Misumi đốn tim dân mạng.

Trong cuộc sống hàng ngày, Bảo Anh luôn ưu tiên thời gian dành cho con gái, chăm sóc và đồng hành cùng bé. Mới đây, trong chuyến công tác tại Mỹ, nữ ca sĩ làm việc với tâm thế muốn hoàn thành lịch trình thật nhanh để sớm trở về bên Misumi. May mắn hơn, cô còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ ruột và những người bạn thân thiết, luôn sát cánh trong hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc con.

Thời gian gần đây, Bảo Anh được khán giả nhận xét ngày càng thoải mái và cởi mở hơn so với trước. Trên các nền tảng mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân. Đặc biệt, để thỏa niềm đam mê "sống ảo" dành riêng cho con gái Misumi, cô còn tạo một tài khoản riêng, chuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của bé.

Bảo Anh được khán giả nhận xét ngày càng thoải mái và cởi mở hơn trước.

Trong lần đầu làm mẹ, Bảo Anh hy vọng con gái có thể thông cảm với những thiếu sót từ phía bản thân cô: "Bước qua cánh cửa thần kỳ cái tới Việt Nam được người yêu hôn, cám ơn bà ngoại rất nhiều đã hỗ trợ hết mức trong đợt lưu diễn lần này và cũng là người chụp khoảnh khắc này. Nhân gian này rất đáng để ghé thăm em ha, dù là mẹ cũng chưa trưởng thành lắm đâu nhưng mẹ yêu em".



