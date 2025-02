Con gái đại gia ngành tôm "ra riêng" bằng công ty thủy sản hàng trăm tỷ: Cơ nghiệp ba mẹ tạo ra nhưng không đúng hướng của bản thân thì không gắn bó được

Bà Hồ Hoa Đông

Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) - Hồ Quốc Lực có 2 người con tên là Hồ Hoa Đông và Hồ Hoa Đăng. Trong đó, con gái lớn Hồ Hoa Đông, sinh năm 1987, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Thực Phẩm Khang An (Khang An Foods) - công ty con của FMC.

Khang An Foods được thành lập vào tháng 8/2020, có trụ sở chính

đăng ký tại Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là bà Dương Ngọc Kim - vợ ông Hồ Quốc Lực.

Hoạt động kinh doanh của Khang An Foods là chế biến, bảo quản thủy sản, mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế và sản xuất, xuất khẩu tiêu thụ hàng nông sản.

Trong bài phỏng vấn trước đây, bà Hồ Hoa Đông cho biết, mục tiêu của Khang An Foods là tìm kiếm phân khúc khách hàng mới bàng sản phẩm "kết hợp tôm và nông sản", từ đó thúc đẩy tiềm năng phát triển của FMC.

Nếu như "bố" Sao Ta tập trung vào thị trường xuất khẩu khó tính thì Khang An Foods - cơ ngơi của vợ con ông Hồ Quốc Lực quyết định tập trung thị trường nội địa.

" Khi có cơ hội làm việc tại FMC, tôi nhận thấy rằng mặc dù doanh nghiệp là do ba mẹ mình tạo ra nhưng nếu mình cảm thấy không đúng đường hướng của bản thân thì cũng không thể gắn bó được " - Bà Hoa Đông từng chia sẻ - " Nhưng tôi cảm nhận được giá trị mà ba mẹ mình gây dựng và nhận ra đó là điều mà mình hướng tới trong cuộc sống: FMC là nơi tạo ra và lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp ích cho nông dân, cho cộng đồng, cho xã hội ".

Theo báo cáo tài chính quý 4 của Sao Ta, tại ngày 31/12/2024, Công ty nắm 51,54% vốn cổ phần và quyền biểu quyết trong Khang An Foods.

Khang An Foods khi mới thành lập có vốn điều lệ 234 tỷ đồng, có 30 cổ đông sáng lập, trong đó, FMC góp 77,09% vốn điều lệ. Trong số 29 cổ đông cá nhân, bà Hồ Hoa Đông góp hơn 10,5 tỷ đồng, chiếm 4,49% vốn điều lệ. Tháng 6/2021, Khang An Foods đã nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.

Khang An Foods là chủ đầu tư Dự án nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, xuất khẩu tại Ấp Nopuol, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu,

tỉnh Sóc Trăng với tổng diện tích là 51,42 ha.

Theo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, công suất cao nhất dự án là 1.920 tấn tôm tươi nguyên liệu hàng năm. Tuy nhiên giai đoạn đầu, sản lượng sẽ ở mức thấp hơn, khoảng 1.200 tấn và tăng dần theo khả năng tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An và đội ngũ điều hành dự án.

Theo giới thiệu trên website Khang An Foods, bà Hồ Hoa Đông đã có trên 15 năm kinh nghiệp trong ngành Tài chính, Thực phẩm và Bao bì.

Bà Hồ Hoa Đông từng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tin An, thành lập năm 2015, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Theo thông tin trên Tổng cục Thuế, công ty Tin An đã ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế.