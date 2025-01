Cơn sốt concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” phả hơi nóng vào lợi nhuận của Yeah1

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG ) - nhà sản xuất show Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị Đẹp Đạp Gió đã công bố BCTC quý 4/2024 với kết quả tích cực.

Cụ thể, Yeah1 đạt gần 378 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 4/2024, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh gần 250% khiến lãi gộp đạt 33 tỷ, giảm mạnh 44%, biên lãi co xuống còn 9%.

Dù vậy doanh thu tài chính gấp gần 7 lần cùng kỳ, đạt 78 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng trong quý 4, gấp gần 3 lần cùng kỳ. LNST tăng 400% lên 71 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần của Yeah1 vượt mốc 1000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đồng thời là mức doanh thu cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 127 tỷ đồng, tăng gần 380% và là mức lãi này cao nhất từ 2018 và cao thứ nhì kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin.

So với kế hoạch, Yeah1 đã vượt 21% mục tiêu lợi nhuận ở kịch bản thuận lợi và 95% mục tiêu lãi trong điều kiện trung bình.

Theo doanh nghiệp giải trình, lợi nhuận cao đột biến chủ yếu do giai đoạn cuối năm 2024 Tập đoàn đạt được hiệu quả trong các mảng kinh doanh, trong đó đóng góp lớn nhất từ hoạt động quảng cáo trên đa nền tảng, nhãn hàng tài trợ, chương trình và dự kiến giải trí ăn khách, dẫn đến tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn.

Thực tế trong nửa sau của năm 2024, Yeah1 đã ghi dấu ấn vang dội với chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", thu hút hàng loạt thương hiệu lớn tài trợ cho chương trình. Đặc biệt, 2 đêm nhạc (concert) tại TP HCM và Hưng Yên ghi nhận hàng chục nghìn khán giả tham gia và vé được bán hết trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, ngày trong tháng 1/2025, đêm thứ 3 và 4 của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP HCM cũng đã được bố, vé đã bán hết lần lượt trong 30 và 40 phút. Tới thời điểm hiện tại, các "Gai con" (người hâm mộ chương trình) vẫn đang săn lùng vé từ nhiều lời rao bán vé nội bộ, vé tài trợ, vé mời,… thậm chí tìm cả vé “chợ đen”.

Sức nóng của chương trình đã "phả hơi nóng" vào cổ phiếu YEG trên thị trường. Thị giá YEG có giai đoạn tăng nóng hồi đầu tháng 12, lập đỉnh tạo 21.200 đồng/cp và hạ nhiệt đôi chút. Gần nhất, cổ phiếu đóng cửa phiên 23/1 ở 15.550 đồng/cp, giảm hơn 26% so với đỉnh nhưng tăng hơn 44% sau hơn 1 năm.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Yeah1 đạt hơn 2.492 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 53% lên hơn 1.290 tỷ đồng, chủ yếu do trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh. Nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 538 tỷ đồng, tăng 357 tỷ (tăng 209%) so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.507 tỷ, trong đó LNST chưa phân phối gần 76 tỷ đồng.