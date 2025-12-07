Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con trai Chế Linh thanh minh khi cha bị nói "rất khó chịu"

07-12-2025 - 15:16 PM | Lifestyle

Chế Phong thanh minh: "Anh cứ nói vậy, cha tôi rất hiền từ".

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh.

Con trai Chế Linh thanh minh khi cha bị nói "rất khó chịu"- Ảnh 1.

Chế Phong

Vừa vào chương trình, Chế Phong đã trách đàn anh Chung Tử Lưu: "Tôi rất muốn hỏi tội anh Chung Tử Lưu. Tôi và anh Chung Tử Lưu gặp nhau ở một show của tỷ phú Hoàng Kiều và anh có mời tôi đi show. Anh ấy còn lên lịch rõ ràng cho tôi ngày này, giờ này, phòng này thì tới.

Vậy mà tôi đợi nguyên cả tháng đó không hề thấy anh ấy gọi lại cho tôi để nhắc lại lịch show. Vậy mà anh còn trách tôi lang thang khắp nơi làm anh ấy không liên lạc được.

Trước khi vào chương trình này tôi đã thấy anh lên lịch book show từ đây tới năm sau, kín lịch luôn, vậy mà nỡ lòng nào quên tôi là em chí cốt".

Chung Tử Lưu phải vội thanh minh: "Không có, tại tôi tưởng Chế Phong đang ở Việt Nam nên không gọi. Dạo này Chế Phong đi lại khắp nơi".

Con trai Chế Linh thanh minh khi cha bị nói "rất khó chịu"- Ảnh 2.

Chung Tử Lưu

Chế Phong nói thêm: "Không ai đối đáp mà lại được anh. Anh ấy nổi tiếng từ Việt Nam sang bên đây".

Nhưng Chung Tử Lưu lại thừa nhận: "Tôi lại phải chịu thua Chế Phong vì Chế Phong mồm mép khéo léo, hài hước lắm. Tôi đi chơi hay đi hát với Chế Phong là chỉ có ngồi cười. Tôi thích những người vui vẻ như Chế Phong dù ba của Chế Phong là Chế Linh thì rất khó chịu".

Tiết lộ này của Chung Tử Lưu khiến Chế Phong phải thanh minh: "Anh cứ nói vậy, cha tôi rất hiền từ".

Chung Tử Lưu tiết lộ thêm: "Có lần tôi dẫn show, mời chú Chế Linh lên hát. Tôi ca ngợi hết lời mà chú Chế Linh vẫn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn khiến tôi không hiểu sao lại bị thế.

Nhưng tôi nói vui vậy thôi, dù tôi và Chế Linh có chuyện không vui ở ngoài, tôi vẫn kính trọng ông, yêu thương tiếng hát của ông".

Chung Tử Lưu từng là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ hoạt động vào đầu thập niên 90. Sau này, anh sang nước ngoài và mở một trung tâm băng nhạc riêng kiêm làm bầu show. Anh từng lăng xê nhiều ca sĩ, trong đó có Quang Lê là thành công nhất. Tới giờ Quang Lê vẫn gọi bầu show này là thầy vì đã chỉ dạy mình cách ca hát.

