Concert sao quốc tế tại Việt Nam có đang “ngáo giá”?

Từ 2022, Việt Nam đã đón "bão" sao quốc tế đổ bộ. Từ những nghệ sĩ Kpop như BLACKPINK, aespa, Taeyang - Daesung (BIGBANG), 2NE1,... cho đến siêu sao US-UK như Charlie Puth, Imagine Dragons, Maroon 5,... đều từng đến Việt Nam biểu diễn, mỗi sự kiện thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả. Đây là tín hiệu cực đáng mừng cho thị trường giải trí Việt.

Nhưng bên cạnh những show diễn thành công, để lại tiếng vang thì có không ít show phải huỷ phút chót, thậm chí để lại hệ luỵ cho nhà làm show lẫn người hâm mộ vì nhiều yếu tố liên quan đến sức hút, tên tuổi nghệ sĩ, sự đón nhận của khán giả. Việt Nam liên tiếp đón sao quốc tế đổ bộ, nhưng không phải lúc nào chuyện cũng suôn sẻ.

Mới đây, fan nhạc được phen nức nở khi "hoàng tử lofi" gốc Việt keshi thông báo sẽ mang World Tour REQUIEM về quê hương. Theo đó, concert REQUIEM dự kiến tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM vào ngày 7/3 tới đây.

keshi sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, trong một gia đình gốc Việt. Nam ca sĩ sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, chơi guitar và tự học nhạc cụ năm 13 tuổi bằng cuốn sách nhạc Việt của ông ngoại. keshi nổi lên với loạt hit như 2 Soon, Limbo, beside you, drunk, right here, soft spot,... Âm nhạc của keshi được đông đảo fan nhạc biết đến, thậm chí còn từng được trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS RM giới thiệu với người hâm mộ. Nổi tiếng toàn cầu, việc keshi quyết định mang World Tour về Việt Nam khiến fan phấn khích.

Ngày 12/2 vừa qua, vé concert keshi đã chính thức được mở bán. Song, sau khi thông tin về giá vé và quyền lợi được công bố, dấy lên vô số phản ứng trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng mức giá vé dao động từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng là quá cao so với những quyền lợi đi kèm. Thậm chí, chỉ trích BTC "ngáo giá" bởi so với vé concert keshi tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia,... còn cao hơn.

Seatmap và quyền lợi concert REQUIEM của keshi tại NTĐ Nguyễn Du

Địa điểm là NTĐ Nguyễn Du cũng khiến người hâm mộ lo ngại. Bởi chất lượng âm thanh tại đây rất khó để đáp ứng với chất liệu âm nhạc của keshi. Tính đến tối 14/2, BTC concert keshi đã công bố sold-out hạng vé rẻ nhất - CAT 2 2.5 triệu đồng. Tuy nhiên, show vẫn có tốc độ bán ra khá chậm.

Trước đó, đơn vị tổ chức đêm diễn này từng bị chỉ trích khi hủy bỏ âm thầm buổi diễn của OneRepublic tại TP.HCM với lý do "gặp khó khăn về mặt hậu cần"

Nhiều người lo rằng đêm diễn sẽ khó bán được vé, dẫn đến khả năng show âm thầm bị huỷ. Trước đó, đơn vị tổ chức đêm diễn này từng bị chỉ trích khi hủy bỏ âm thầm buổi diễn của ban nhạc The Script và OneRepublic tại TP.HCM với lý do "gặp khó khăn về mặt hậu cần". Tuy nhiên, dân mạng suy đoán nguyên nhân thực sự do doanh số bán vé không đạt kỳ vọng. keshi sở hữu lượng người nghe lớn, nhưng không có fandom quá vững tại Việt Nam để lấp đầy venue 5 nghìn khán giả, nhất là khi giá vé cao như trên.



Nhiều bài đăng phàn nàn giá vé show keshi quá cao nhưng không tương xứng với quyền lợi

Fan vẫn đang nỗ lực kêu gọi mua vé ủng hộ keshi tại Việt Nam. Bởi rất khó để có dịp thứ hai keshi mang World Tour về quê nhà.

Mặt khác, khán giả cho rằng các nhà làm show nên khảo sát thị trường kỹ càng, cân nhắc, đưa ra cái giá phù hợp khi tổ chức các liveshow, concert tại Việt Nam. Chi phí tổ chức concert sao quốc tế bị đội lên khá cao vì vấn đề lưu trú, di chuyển, chưa kể yêu cầu của nghệ sĩ về chất lượng sân khấu, ekip. Nhưng không phải ai cũng có khả năng "cháy vé" tại Việt Nam.

Mới đây, show Simple Love Sài Gòn, lineup gồm những cái tên Kpop nổi tiếng như Baekhyun (EXO), Bang Yedam cùng dàn sao Việt như Trúc Nhân, Bảo Anh, RHYDER,.. vẫn "bể" phút chót vì lý do tương tự. Liên tiếp show có sao quốc tế gặp tình cảnh éo le, fan Việt càng trở nên e dè hơn với việc mua vé ủng hộ. Để tránh sự việc không may ảnh hưởng đến nghệ sĩ và tiềm năng của thị trường Việt, các nhà làm show phải thực sự tính toán kỹ càng trước mọi sự kiện.